التعليم توجه رسالة لمنسوبيها: نكون محصّنين قبل الأول من أغسطس 2021

بلادي – الرياض :

جددت وزارة التعليم دعوتها لمنسوبيها لسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل الأول من أغسطس 2021م.

وأوضحت أن أخذ اللقاح يساهم في سلامة بيئة العمل من المخاطر والعودة للحياة الطبيعية، ويضمن انتظام العملية التعليمية للعام المقبل، ويحافظ على سلامة الجميع.

وكشفت عن حصول 70 % من منسوبيها على اللقاح حتى الآن، وذلك قبل نحو 50 يوماً من دخول شرط دخول المباني التعليمية للمحصنين.