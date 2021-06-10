بلادي – الرياض :
جددت وزارة التعليم دعوتها لمنسوبيها لسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا قبل الأول من أغسطس 2021م.
وأوضحت أن أخذ اللقاح يساهم في سلامة بيئة العمل من المخاطر والعودة للحياة الطبيعية، ويضمن انتظام العملية التعليمية للعام المقبل، ويحافظ على سلامة الجميع.
وكشفت عن حصول 70 % من منسوبيها على اللقاح حتى الآن، وذلك قبل نحو 50 يوماً من دخول شرط دخول المباني التعليمية للمحصنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم توجه رسالة لمنسوبيها: نكون محصّنين قبل الأول من أغسطس 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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