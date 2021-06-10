نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021 المطبقة خلال ساعات من شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية تخضع للتغييرات الدورية من خلال شركة أرامكو في المملكة، والتي أعلنت بدورها عن المراقبة المستمرة لتطبيق تلك التغييرات الخاصة بالأسعار لكافة مشتقات البترول والبنزين، حيث تم إعلان قرار من الشركة عن التغييرات الخاصة بالأسعار والتي يتم الإعلان عنها يوم 10 من كل شهر على أن يبدأ العمل بها اليوم التالي.

أسعار البنزين في السعودية

في خلال الساعات القادمة سوف يتم الإعلان عن أسعار البنزين في السعودية من خلال شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، حيث يكون الأعلان مع بداية يوم الخميس الموافق 10 من شهر يونيو على أن يبدأ العمل في الفئة السعرية الجديدة مع بداية يوم 11 من شهر يونيو، وكانت أسعار البنزين ومشتقاته لشهر مايو الماضي كما يلي:

بنزين فئة 91 وصل سعر اللتر الخاص به إلى 2.08 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين من فئة 95 وصل إلى 2.23 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل وصل إلى 52. ريال سعودي.

سعر لتر البترول المسال وصل إلى 75. ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين وصل إلى 70. ريال سعودي.

المراجعة الدورية للتغيرات الخاصة بأسعار البنزين

قبل أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين في السعودية، تقوم شركة أرامكو بالسعودية بالرقابة والمراجعة المستمرة لكافة الاسعار الخاصة بالبنزين ومشتقاته في كافة الدول المحيطة على أن يتم مراعاة سعر برميل النفط وقيمة الدولار الأميركي، وكذلك يتم مراعاة التغييرات السياسية التي تطرا بشكل مستمر على كافة الدول.

وقد تمت عملية التغييرات في الأسعار للبنزين وفقًا لإلغاء الدعم عن منتجات الطاقة المختلفة، على أن يتم مراعاة حق المواطن في الحصول على كافة الحقوق الخاصة به بشكل كامل، كما تتعهد الشركة بتوفير كافة منتجات الطاقة بشكل يومي وذلك لضمان حصول المواطن على الكمية المناسبة له.