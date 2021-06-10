مشتركو موهبة اللياقة يطلقون مبادرة سفراء موهبة اللياقة

هاني الطويل – الأحساء

استثمر عدد من مشتركي مبادرة موهبة اللياقة ونتيجة لما تلقوه من معارف وعلوم في الأنشطة الرياضية والبدنية إلى اطلاق مبادرة جديدة تحمل مسمى سفراء موهبة اللياقة عرفانًا منهم بأثر المبادرة عليهم واهتمامًا في غرس القيم التي تلقوها في الآخرين ، هذا وقد أبدى المشتركون استعدادهم أن يكونوا سفراء للمبادرة وأحد المهتمين في التقليل من السمنة لدى الأطفال .. وقد أبدى القائمون على المبادرة في إدارة المسؤولية الاجتماعية سعادتهم من هذه المبادرة التي نبعت من المشتركين أنفسهم والتي اعتبروها نجاح للمبادرة الأم .

الجدير بالذكر أن مبادرة موهبة اللياقة انطلقت في شهر رمضان المبارك من المسؤولية الاجتماعية بنادي الفتح الرياضي والتي تهتم بالمساهمة في الحد من خطر السمنة لدى الأطفال في محافظة الأحساء، وقد بنيت المبادرة على الجانب الرياضي والصحي والتوعوي ، وتقدم للمبادرة ما يزيد عن 300 مشارك ومشاركة ، وتم فرزهم من قبل مختصين بمستشفى الموسى التخصصي الشريك الطبي للمبادرة، وأجريت المقابلات للمشاركين وبدأت الرحلة الأولى للمبادرة بعدد 40 مشارك ومشاركة، وتخلل الرحلة العديد من الأنشطة الرياضية والبدنية والبرامج التوعوية إضافة إلى الزيارات الطبية لدى طبيب الأطفال بمستشفى الموسى التخصصي وأخصائية التغذية .

هذا وسيعكف فريق العمل خلال الأيام القادمة في بناء مبادرة سفراء موهبة اللياقة مع المشتركين ووضع لبناتها الأولى استعدادًا لتدشينها .