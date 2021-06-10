ارتفاع اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2021 بعد تعديلات ارامكو على سعر بنزين 91 وبنزين 95

اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو ، مع اقتراب الافصاح عن النتائج الاخيرة لاجتماع مراجعة احوال البنزين الذي تقيمه ارامكو يتهافت الناس فى السعودية لمعرفة نتائج هذا الاجتماع بهدف الاطلاع على الاسعار المستجدة للبنزين، ومن المقرر الكشف عن اسعار بنزين السعودية لـ يونيو بعد ساعات.

نتائج اجتماع ارامكو بشأن اسعار بنزين يونيو

كما يعلم بعض السعوديين ان ارامكو المسؤولة عن كل ما يخص البنزين من توزيع وبيع داخل المملكة تتابع عن كثب اى شكاوى تأتى من المواطنين وانها تراقب اسعاره دائماً من خلال عقد اجتماع يتم فيه مراجعة احوال البنزين اثناء شهر كامل ويأتى عقب هذه المراجعة قرارات بارزة اهمها تسعيرة البنزين لبقية الشهر، وهذا الامر يتم بانتظام كل شهر وتحديداً يوم 10، وبما ان العاشر من شهرنا الحالى على وشك الانتهاء فإنه من المقرر ان يستقيظ الناس فى المملكة صباح الغد على قرارات جديدة بشأن سعر البنزين والتى سيستمر التعامل بها فى المتبقي من يونيو وحتى العاشر من الشهر القادم، تأتى فكرة هذه الاجتماعات بهدف خوف ارامكو من تأثر الناس بالمملكة سلبياً بالقيمة المالية للتصدير، كما تأتى اهمية اجتماع يونيو لدى الناس فى انه سيتم من خلاله العلم بكيفية سريان سعر البنزين فهل يتم تداوله بزيادة اسعار الشهر السابق ام يتم مرعاة ظروف المواطن ويتم تقليل سعره حتى ان هناك تخوفات من ارتفاع اسعاره اكثر عن سعره فى مايو.

اسعار بنزين يونيو بالمملكة

حتى يتم تطبيق لائحة الاسعار الجديدة الناتجة من المراجعة الشهرية سيتم تداول البنزين بنفس ثمنه منذ الشهر السابق اى سيكون بنفس اسعار مايو وهى كالتالي:-