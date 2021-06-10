نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين فى السعودية اليوم 11/6/2021 بعد التعديل من Armaco SA على مستوي جميع محطات الوقود والطاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين في السعودية، يترقب الجميع اسعار البنزين لشهر يونيو المعلنة من قبل شركة أرامكو و التي سوف تعلن مساء الخميس و يتم تطبيقها من يوم الجمعه الموافق الحادي عشر من شهر يونيو الجاري لعام 2021 و هم على أمل أن تستقر اسعار الوقود أو يحدث انخفاض بها نظرا لسوء الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد و من المنتظر أنها تعلن عن أسعار كل فئات البنزين ومن خلال الفقرات التالية سوف نعلمكم بالأسعار المحدثة البنزين لشهر يونيو عام 2021 في السعودية. أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو المعلنة من شركة ” أرامكو” شركة أرامكو هي مؤسسة سعودية وطنية تعمل في مجال النفط و الغاز الطبيعي و هي شركة عالمية تم إنشائها عام 1933 و تم تاميمها عام 1988 و مقرها الرئيسي هو الظهران بالسعودية و رئيسها التنفيذي هو ” امين الناصر” و هي تعمل على تحديد أسعار البنزين وفقا لأسواق الطاقة العالمية و من خلال موقعنا ” ثقفني” سوف نعلمكم بأسعار البنزين المحدث لكل الفئات من خلال الفقرات التالية أسعار البنزين لشهر يونيو عام 2021 اسعار البنزين المثبتة حاليا هي :_ سعر بنزين 91:- 2.08 ريال سعودي

سعر بنزين 95:- 2.23ريال سعودي ( الديزل) 0.52 ريال سعودي. ( غاز البترول المسال) 0.75 ريال سعودي. ( الكيروسين) 0.70 ريال سعودي. على ان يتم الاعلان عن الاسعار الخاصة بالبنزين على النحو السابق على نحوانتج عليه ارتفاع اسعار تعريفات البنزين داخل المملكة العربية السعودية، على ان يتم التنسيق من قبل الشركة على ان تكون الاسعار مطبقة لمدة شهر على مستوي جميع محطات الوقود والطاقة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسعار البنزين فى السعودية اليوم 11/6/2021 بعد التعديل من Armaco SA على مستوي جميع محطات الوقود والطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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