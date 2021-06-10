نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اسعار البنزين ارامكو بعد الاعلان عنها منذ قليل من قبل aramco في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين ارامكو، من أكثر الموضوعات التي تحظى بشعبية في المجتمع السعودي اليوم، ترقب أسعار البنزين في السعودية، والتي ستعلن عنها أرامكو، كما هو معروف، ابتداءً من الليلة؛ عند تحديث سعر البنزين وتغييره بشكل دوري كل شهر حسب الاقتصاد، كما يتم التغيير وتحديد أسعار البنزين الجديدة مرة في الشهر وينتظر الشعب السعودي تحديد شركة ارامكو أسعار البنزين الجديدة وهي سارية المفعول في العاشر، حيث سيتم الإعلان عن جميع الأسعار الليلة. كما يتم إجراء مراجعات شهرية لتقليل التأثير على المستهلك. ببعض التقلبات التي تحدث عند تنفيذ عملية تصدير المشتقات البترولية خارج المملكة والتي تؤثر على اسعار البنزين ارامكو.

اسعار البنزين ارامكو لشهر يونيو

قبل لحظات، تم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة مع زيادات أخرى في أسعار البنزين، بنزين 91 و 95 بنزين ، لتصل قيمة تعريفة البنزين 91 إلى ما يعادل 2.08 ، فيما تجاوز سعر البنزين 95 إلى 2.23 ريال سعودي ، على أن تأتي أسعار البنزين بشكل رسمي ومعتمدة لدى الشركة ليتم تطبيقها لمدة شهر حتى 10 يوليو وجاءت كل الأسعار كالآتي:

بنزين 91 بـ 2.18 ريال سعودي

بنزين 95 بـ 2.33 ريال سعودي

ديزل بـ 0.52 ريال سعودي

الكيروسين بـ 0.70 ريال سعودي

الغاز المسال بـ 0.75 ريال سعودي

اسعار البنزين ارامكو

كما قالت أرامكو إن عملية تعديل سعر البنزين تحدث في ظل عدد من الشروط، حسب حوكمة أسعار المنتجات سواء الطاقة أو المياه. في الأشهر الأخيرة ، كانت أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية في ارتفاع. كما غيرت سياستها لتكييفها مع الاقتصاد والمصالح العامة والخاصة وكانت أرامكو تحسب سعر البنزين كل 3 أشهر. بعد ذلك صدر حكم جديد أوضح أنه سيتم عمل أسعار جديدة للبنزين كل شهر وهو ما سنقوم بتوضيحه لكم خلال الشهر الحالي بمجرد ما يتم نشر اسعار البنزين ارامكو الجديدة. حيث سيتم تحديد اسعار البنزين من خلال الأسعار المبينة في الجدول أدناه والتي تتغير مع تحديث كل شهر.

بنزين 91 بسعر 2.18 ريال بنزين 95 بسعر 2.33 ريال الديزل بسعر 0.52 ريال الغاز المسال بسعر 0.75 ريال الكيروسين بسعر 0.70 ريال

سعر البنزين في السعودية لشهر يونيو

من بين تقلبات اسعار البنزين ارامكو تزايد الطلب من الدول وكذلك مستهلكي أرامكو ، حيث باعت الشركة حوالي عشرة أضعاف الكمية المنتجة من قبل، ولا يتم إنتاج الوقود بشكل طبيعي، حيث يتم إجراء العديد من الاختبارات عليه لضمان الحصول على المنتجات بشكل أفضل. كما أن مشتقات نفط ارامكو خالية من أي شوائب وتعتبر منتجاتها خالية من الرصاص. كما يتم إنتاج نوعين من البنزين هما 91 و 95 بالإضافة إلى مواد أخرى مثل الديزل والكيروسين والغاز وتتطلع الشركات الناجحة حول العالم المشاركة والتعامل من أرامكو حيث أنها تحقق مكاسب مالية ضخمة بالإضافة إلى موثوقيتها مع المستهلكين حول العالم.