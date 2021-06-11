شروط استخدام آبار المياه الجوفية وحفرها وزارة البيئة توضح

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عمر شويل - جدة شروط استخدام آبار المياه الجوفية وحفرها، حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الشروط المسموح بها لاستخدام آبار المياه الجوفية وشروط حفرها وفقًا لنظام المياه الجديد، وتضمنت تلك القرارات والشروط الآبار القائمة والغير مرخصة، تعرفوا على تلك الشروط.

شروط حفر آبار المياه الجوفية بالسعودية

وقامت الوزارة بتحديد الشروط لتكون على ثلاثة أقسام هم:

وجود رخصة بئر مياه والتي تشمل تعميق البئر أو ردمه أو تنظيفه أو حفره أو تصحيح وضعيته وكذلك البئر بدون رخصة. الرخصة الثانية وهي لاستخدام مياه البئر المحفور. أما عن الرخصة الثالثة فهي لمزاولة مهنة حفر آبار المياه الجوفية.

وقامت الوزارة بتوضيح هام بشأن إصدار رخصة بئر مياه جوفية سواء كان الغرض منها الحفر أو التعميق أو الردم أو أيًا كان الغرض، حيث يجب أن تكون تلك الرخصة صادرة بشكل رسمي من وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما ويجب أن تكون صلاحية رخصة حفر بئر مياه صالحة حتى عام منذ إصدارها وتكون مدة استخدام المصدر المائي صالحة حتى خمس سنوات من الصدور.

ضوابط الحصول على رخصة حفر بئر

وقد حددت وزارة البيئة أنه قد تم تخصيص قسم لرخصة حفر بئر ماء وفقًا للغرض من استخدام البئر، سواء كان الحفر في:

أراضي زراعية.

أو لحفره في المسالخ.

في المشاريع الزراعية.

الحفر في الأراضي المستأجرة من وزارة البيئة بهدف إنشاء مناحل أو عيادات بيطرية أو مصانع أعلاف أو مشاتل زراعية.

أو الحفر في مناطق الإنتاج السمكي في الدرع العربي.

أو المناطق السكنية بهدف الأغراض الحضرية مثل الفنادق أو التجمعات السكنية والمستشفيات وما يشابهها.

مزاولة مهنة حفر الآبار

وشددت الوزارة على من هم المسموح لهم بمزاولة مهنة حفر الآبار، وهم الحاملين لرخصة مزاولة مهنة حفر بئر فقط والرخص صادرة من الوزارة وكذلك شرط هام تسجيل الأدوات والمعدات المستخدمة في الحفر، ويجب على حاملي تلك الرخص أن يلتزموا بما تنص عليه قواعد رخصة مزاولة المهنة.

كما ووضعت بعض الاشتراطات الخاصة بتصحيح وضعية الآبار المحفورة بدون رخصة يجب الالتزام بها قبل الإقدام على تصحيح وضعية الآبار.