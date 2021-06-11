شروط محددة لنقل العاملين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

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عمر شويل - جدة شروط نقل العاملين بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص، تم الإعلان عن شروط نقل العاملين في القطاعات الحكومية التي من المقرر أن يتم تخصيصها عما قريب، وسيكون التعامل معهم وفقًا لسنوات الخدمة الخاصة بهم في جهة العمل السابقة، وتم تحديد الطريقة المفترض اتباعها بعد الموافقة على نقلهم لنظام العمل الجديد من العمل الحالي.

طرق الانتقال من العمل القطاعات المستهدفة بالتخصيص

وحددت الهيئات المختصة أنه لمن يرغب في الانتقال من العمل من الجهة المستهدفة بالتخصيص، سيكون هناك طريقتين للانتقال:

الطريقة الأولى يتم تصفية حقوق العامل تبعًا لقواعد نظام التقاعد المدني.

والطريقة الثانية يتم ضم مدة عمله السابقة للتقاعد المدني لمدة الخدمة الجديدة في التأمينات الاجتماعية وهذا سيكون تبعًا للمنفعة المتبادلة للنظام العسكري وكذلك النظام المدني وأيضًا نظام التأمينات الاجتماعية.

قواعد التعامل مع موظفي قطاعات التخصيص بالسعودية

كما وتم توضيح القواعد التي من المفترض التعامل بها مع العاملين بالقطاعات التي استهدفت التخصيص والتحويل بهذا الشكل:

الذين تبلغ مدة خدمتهم المتبقية على التقاعد أكثر من 25 سنة يتم تخيرهم بين التحويل للتقاعد المبكر التابع لقواعد التقاعد المدني.

أو أن يتم ضم مدة عمله في الخدمة سابقًا مع مدة عمله الجديدة في النظام الجديد التابع للتأمينات الاجتماعية حسب القواعد المتبعة للتبادل المنفعي بين لنظام التأمينات الاجتماعية نظام التقاعد العسكري المدني.

وسيكون على الجهة التي تم تحويل العامل إليها بعد انتهاءه من خدمته في العمل النظامي، أن تقوم بتوفير الأجور والمزايا التي لا تختلف عن العمل السابق على أن يكون الراتب الحاصل عليه العامل في جهة العمل الجديدة لا تقل عن قيمة الراتب بالعمل السابق.

ومن المفترض أن تقوم الجهات المختصة بوضع قرارات جديدة بشأن قرارات التحويل الجديدة وهذا بعد التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقًا لآليات ومعايير واضحة تحدد المفاضلة بين العاملين.