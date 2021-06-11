أسعار البنزين الجديدة في السعودية يونيو 2021

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عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة، انتهت شركة أرامكو. من مراجعة أسعار البنزين. التي سيتم العمل بها اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 11/6/2021. ولمدة شهر كامل تنتهي في اليوم العاشر من شهر يوليو المقبل. وذلك ضمن خطة المملكة لحوكمة أسعار البنزين والمياه والكهرباء. حيث بدأت شركة أرامكو في مراجعة أسعار البنزين بشكل شهري منذ شهر فبراير من العام الماضي 2020، ومنذ ذلك التاريخ تقوم أرامكو وبشكل شهري بعمل مراجعة سعرية للسعر.

رسميا.. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو 2021

قامت شركة أرامكو يوم أمس الخميس الموافق العاشر من شهر يونيو 2021، بعمل المراجعة الشهرية الدورية المتبعة بهدف تحديث أسعار البنزين والديزل والسولار، حيث سيتم العمل بهذه الاسعار الجديدة للبنزين، اعتباراً من اليوم الحادي عشر ويستمر العمل بذلك السعر لمدة شهر كامل ينتهي في اليوم العاشر من الشهر المقبل. وهو شهر يوليو.

ووفقا لما أعلنته شركة أرامكو على موقعها الرسمي على الانترنت بخصوص أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021، فقد جاءت كالتالي:-

المنتج السعر بنزين 91 2.18 ريال لكل لتر بنزين 95 2.33 ريال لكل لتر الديزل 0.52 الكيروسين 0.70 البترول المسال 0.75

ومن خلال المقارنة بين سعر مايو الماضي وشهر يونيو الجاري، فقد تبين ارتفاع السعر الجديد للبنزين خلال شهر يونيو الجاري بالمقارنة بالسعر في شهر مايو الماضي.

وقد جاء ارتفاع أسعار البنزين ومواد الوقود خلال شهر يونيو الجاري والتي سوف ينتهي العمل بها في اليوم الحادي عشر من شهر يوليو المقبل، وذلك بعد سجلت أسعار النفط ارتفاعاً، وسط التوقعات بتعافي الطلب، بعد انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدني مستوى لها بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).

وعملية مراجعة أسعار البنزين في السعودية من قبل شركة أرامكو تقوم بها بشكل روتيني وشهري، ولذلك تكون هناك حالة من الترقب من قبل السادة المواطنين. حيث يكون السعر الجديد المعلن ذات أهمية كبرى في تغيير موازنة المواطن السعودي وخاصة من فئة محدودي الدخل.