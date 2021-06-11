نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف كم سعر البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021 جدول أسعار البنزين هذا الشهر بعد تطبيق مراجعة أرامكو لشهر ذوي القعدة على سعر بنزين 91 وبنزين 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021 ، هي احد الموضوعات التي تخلق حالة من الترقب الشديد لدى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب اقتراب الموعد الشهري الرسمي الخاص بالمراجعة الدورية لأسعار البنزين والمنتجات البترولية والتي تتم من خلال شركة أرامكو للبترول، حيث انها المسئولة بتكليف من الحكومة السعودية عن مراجعة اسعار البنزين بشكل شهري ومن ثم طرح الأسعار الجديدة وذلك في يوم 10 من كل شهر ميلادي ويستمر العمل بها حتى الشهر التالي، لذلك نهتم من خلال هذا المقال بطرح تفاصيل اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2021 في السعودية .

اسعار البنزين فى السعودية لشهر يونيو 2021

نقدم لكم آخر تحديث قامت به شركة أرامكو السعودية تبعا للمتغيرات المختلفة في اسعار النفط العالمية والعوامل المؤثرة الأخرى فنجد ان شركة أرامكو للبترول تقوم شهريا بعمل مراجعة دورية تحدد منها اسعار المنتجات البترولية كل شهر في السعودية، والتي يتم طرحها رسميا يوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم تطبيقها في جميع انحاء المملكة العربية السعودية في صباح اليوم التالي الحادي عشر من الشهر نفسه وسوف يتم تطبيق اسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021 فى يوم الجمعة 11 يونيو الجاري الموافق الاول من ذى القعدة 1442 فى جميع محطات الوقود فى المملكة السعودية.

كم سعر البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021

تفصلنا سعات قليلة عن طرح اسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو2021، وحتى الان يتم العمل بأسعار الشهر الماضي والتي تم الاعلان عنها في العاشر من شهر مايو، والتي جاءت على النحو التالي.

2.08 ريال لسعر بنزين 91

2.23 ريال لسعر بنزين 95

0.52 ريال لسعر ديزل

0.70 ريال لسعر الكيروسين

0.75 ريال لسعر الغاز البترول المسال

يمكن متابعة اسعار البنزين لشهر يونيو 6 من أرامكو مباشرة من خلال رابط شركة ارامكو على الانترنت سنتابع معكم آخر تحديث قامت به شركة أرامكو السعودية والتي سوف يتم خلال الساعات التالية

تحديثات سعر البنزين في السعودية الجديد يونيو 2021

أعلنت منذ قليل شركة أرامكوا السعودية أسعار المنتجات لشهر يونيو 2021م (ر.س. / لتر) وجاءت كما يلى

بنزين 91 2.18 بنزين 95 2.33 ديزل 0.52 الكيروسين 0.70 غاز البترول المسال 0.75

ومع مقارنة الاسعار الجديدة للبنزين لشهر يونيو فى السعودية نجد زياده في سعر بنزين 91 هذا الشهر ما يقارب 8 هلاله وثبات سعر بنزين 95 على 2,23 وثبات باقي منتجات الطاقة الباقيه.