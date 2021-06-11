نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل اعلان اسعار البنزين فى السعودية اليوم 11-6-2021 (ر.س. / لتر) بعد مراجعة أرامكو والتطبيق مستوي جميع محطات الوقود والطاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين فى السعودية اليوم 11-6-2021 ، وتحديثات اسعار البنزين في المملكة العربية السعودية هو اكثر ما يهتم به الكثير من المواطنين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت، ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام شركة أرامكو السعودية للبنزين بإجراء عملية مراجعة اسعار البنزين تمهيدا لطرح الأسعار الجديدة الخاصة بشهر يونيو، حيث تسند الحكومة السعودية مسئولية تحديد وتحديث اسعار البنزين والمنتجات البترولية بشكل عام لشركة أرامكو السعودية للبترول، والتي تقوم بتحديد الأسعار الشهرية الجديدة بناء على العوامل العالمية والمحلية، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على اهم تفاصيل تحديثات اسعار البنزين في السعودية والتي تعلنها شركة أرامكو .

تحديثات اسعار البنزين بالسعودية لشهر يونيو

اعلنت شركة أرامكو السعودية الخاصة شئون البنزين في السعودية بالاعلان رسميا عن الاسعار الجديدة البنزين بأنواعه المختلفة في السعودية والخاصة بشهر يونيو، حيث تم ذلك رسميا مساء اليوم الخميس الموافق 10 من شهر يونيو، على ان يتم تطبيق هذه الاسعار في جميع محطات الوقود بالسعودية في صباح يوم الجمعة 11 من الشهر نفسه، والتي يتم الالتزام بها تبعا لما حددته الحكومة السعودية.

ارامكو السعوديه

اسعار البنزين فى السعودية اليوم 11/6/2021

تم الإعلان عن أسعار البنزين لشهر يونيو والتي تم تطبيقها يوم الحادي عشر من شهر يوينو ، وذلك لحين الاعلان رسميا عن الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين والمشتقات البترول في السعودية لشهر يوليو القادم من قبل شركة ارامكو كما يلي:-

سعر بنزين 91 وبنزين 95 قبل التحديث سعر بنزين 91 وبنزين 95 قبل التحديث 2.08 ريال 2.18 ريال 2.23 ريال 2.33 ريال

نجد بمقارنة اسعار البنزين فى شهر مايو ويونيو ان سعر بنزين 91 وبنزين 95 ان اسعار البنزين قد زادت انا باقي منتجات البترول فما زالت كما هي

( الديزل) 0.52 ريال سعودي.

( غاز البترول المسال) 0.75 ريال سعودي.

( الكيروسين) 0.70 ريال سعودي.