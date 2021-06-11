رابط التسجيل في بنك التسليف وأنواع القروض المتاحة للنساء والرجال

رابط التسجيل في بنك التسليف، يوفر لك بنك التنمية الاجتماعية بعض من العروض والخدمات التمويلية التي تناسب المواطنين، مع الحصول على عدة قروض، من بينها قرض الأسرة، قرض الترميم، قرض كنف، قرض الزواج، قرض آهل، كل هذه القروض بالإضافة إلى قرض نفاذ، جميعهم للمواطنين السعوديين بتمويل بكفيل وبرسوم رمزية، ولكن يستثنى من ذلك تمويل كنف وتمويل آهل فهو بدون فوائد وبدون رسوم للنساء والرجال أيضا، حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية المزيد من العروض التمويلية لراحة المواطنين ومحاولة الحد من انتشار البطالة، وزيادة الأعمال والصناعات بداخل المملكة العربية السعودية، لتقديم كل ماهو مفيد ويساعد في التقدم بالوطن.

التسجيل في بنك التسليف

يبحث المواطنين عن مبالغ تمويلية نقدية تصل إلى 60 ألف ريال، وقد أوضح بنك التنمية أن المبلغ التمويلي لجميع القروض يصل إلى 60,000 حتى لا يغرق صاحب التمويل في دفع الأقساط لسنوات عديدة، على الرغم من أن البنك يعطي مهلة وهي خمس سنوات لسداد القرض، الشروط الجديدة لقرض الأسرة وقرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية، وهناك جميع التمويلات تبدأ بمبلغ 18 ألف ريال لجميع النساء والرجال، وكل من التمويلات لها شروط وقوانين معلن عنها من قبل البنك، يمكنك أن تحصل على قرض ثاني من بنك التسليف بفترة سداد جديدة، وهناك أيضا مبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال ولكن هذا مقدم من قرض نفاذ للنقل التشاركي ولكن بعد حصولك على وثيقة العمل الحر.

رابط التسجيل في بنك التسليف

هناك فئات مستهدفة من البنك تحصل على القرض المناسب لها من بينهم الرجال الموظفين والعاطلين عن العمل والمتقاعدين والنساء، كما يوفر قرض العمل الحر للأفراد، قرض 150 ألف ريال للمواطنين والمواطنات بأطول فترة سداد، والتمويل للنقل التشاركي والتمويل النقدي، رابط التسجيل في بنك التسليف من خلال الموقع الإلكتروني، بخطوات بسيطة ستتمكن من الحصول على حساب خاص بك في بنك التنمية الاجتماعية والذي من خلاله ستحصل على جميع العروض والخدمات والخصومات التمويلية، والعديد من المزايا الأخرى والتي تقدم لك كل ما تحتاج إليه، فبنك التنمية يهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد على العملاء، بعد الحصول على حساب في بنك التسليف.