سداد المديونية لتمويل يصل إلى 2 مليون ريال من بنك البلاد

سداد المديونية من بنك البلاد، والذي يقدم العديد من الخيارات والعروض التي تناسب المتعثرين عن دفع الديون، والتي تتراكم مع الوقت لتصبح عبء ثقيل على الأفراد، ولكن بنك البلاد قام بسداد الديون عنك، وتقديم يد العون لك، وكل هذا وفق الإجراءات المعلن عنها، والشروط التي يجب توافرها، لكي تحصل على القرض بخطوات بسيطة وفي أقل وقت ستقوم بسداد الديون بأقساط ميسرة، مع تأجيل دفع قسط من كل سنة إذا لزم الأمر، حتى تشعر بالراحة والأمان وعدم القلق من سداد الأقساط الشهرية، كل هذا وأكثر متوفر من خلال بنك البلاد الإلكتروني والذي يقدم أفضل العروض التمويلية.

سداد المديونية من بنك البلاد

يوفر لك بنك البلاد طريقة وخطوات بسيطة لتقوم بسداد المديونية بعدة مميزات، منها أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فترة سداد تصل إلى 60 شهر، إمكانية شراء الأسهم، مع سرعة الموافقة على الأوراق والمستندات للعميل حتى يحصل على القرض سريعا، سدد ديونك بقرض يبدأ من 5000 ريال وبأطول فترة سداد، القسط الشهري يناسب الراتب الشهري للعميل، مع الحصول على تأجيل سداد الأقساط الشهرية في بداية أخذ التمويل، وكما يمكن أن يتم تأخير سداد قسط من كل شهر، كل هذا لراحة العملاء وسداد الديون عنهم، مبلغ التمويل يصل إلى 2 مليون ريال، والتمويل بدون كفيل، كما يتيح لك خاصية الحصول على تمويل ثاني.

الشروط والأوراق المطلوبة لسداد المديونية

يجب أن لا يقل العمر عن 21 عاما، والعميل لديه حساب جاري في بنك البلاد، لا يقل صافي الدخل الشهري عن 5000 ريال لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مع تحويل الراتب الشهري لبنك البلاد، مع تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، صورية هوية وطنية سارية المفعول، تعبئة نموذج أقرار التزامات العميل، مع تعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط، تحويل المديونية بالموافقة من البنك الأخر، طلب سداد المديونية من خلال بنك البلاد إلكترونيا، خطاب تعريف مصدق من جهة العمل، مع تقديم كافة الأوراق المطلوبة يمكنك أن تحصل على القرض لسداد المديونية بإجراءات ميسرة من خلال الموقع الإلكتروني لبنك البلاد، كما أنه يتيح لك عدة تمويلات أخرى من بينها تمويل شخصي، تمويل عقاري، تمويل سيارات جديدة ومستعملة.