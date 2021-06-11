“رسمياُ” ننشر الآن جدول أسعار البنزين شهر يونيو بعد والتحديثات الجديدة أرتفاع البنزين وتثبيت الديزل

أعلنت السعودية منذ قليل عن أسعار البنزين شهر يونيو 2021 الجديدة والتي ارتفعت في بنزين 91 / 95، وتم تثبيت باقي المشتقات عند نفس أسعار شهر مايو الماضي، جاء سعر بنزين 91 بسعر 2.18 ريال للتر بزيادة 10 هلله عن السعر السابق 2.08 ريال للتر، بينما أرتفع بنزين 95 ووصل سعرة 2.33 ريال للتر مقابل 2.23 ريال للتر الشهر الماضي، وتم تثبيت أسعار الديزل والكيروسين والغاز المسال عند نفس أسعار الشهر الماضي وجاء ذالك عبر موقع شركة أرامكو الرسمي منذ لحظات قليلة وفيما يلي أسباب الارتفاع الجديد في سعر الوقود في المملكة.

تحديث أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية

بدأ اليوم الجمعة تنفيذ قرار لجنة التسعير وتم العمل بالأسعار الجديدة في محطات الوقود المنتشرة في جميع المحافظات السعودية، أعلنت الجهات المسئولة عن تحديد الأسعار أن أرتفاع الأسعار خلال الشهور الأخيرة راجع لأسعار الأسواق العالمية، ومن الوارد في الشهور القادمة أن تنخفض الأسعار بحسب السوق، وهذا نتيجة تحرير الأسعار المحلية وارتباطها بالسوق العالمية.

أسعار البنزين شهر يوليو الجديدة

جاء أرتفاع الأسعار متوقع بعد الزيادات في أسعر البترول في الأسواق الدولية في الفترة الماضية، والتوقعات باستمرار الزيادة وهذا يشير إليه العقود الأجلة للبرميل من خام برنت، الذي تجاوز 73 دولار للبرميل الواحد وهو أعلى سعر للبرميل منذ عام 2019، والذي تراجعه خلال العام الماضي إل أدنى مستوى في تاريخه بسبب جائحة كورونا المستجد.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

تعمل المملكة على تحرير أسعار كافة السلع الاستهلاكية وجعل السوق هو الذي يحدد السعر بناءً على العرض والطلب، بعد أن كانت في السابق يتم تثبيت السعر بغض النظر عن الأسعار العالمية، فقد قررت الحكومة السعودية مراجعة الأسعار بصورة دورية كل شهر، من خلال لجنة مختصة بتحديد الأسعار طبقاً لأسعار السوق العالمية.

أسباب زيادة أسعار الوقود في السعودية