نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالأرقام رسمياً ” التسعيرة الجديدة للبنزين في السعودية لشهر يونيو لأخر مراجعة ارامكو لسعر البنزين الأخضر في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسعيرة الجديدة للبنزين في السعودية لشهر يونيو، يستعلم الآن المواطنين في المملكة العربية السعودية عن اخر المستجدات التي سوف تعلنها شركة ارامكو حول سعر البنزين الجديد لشهر يونيو الجاري، وهى التحديث الثاني لهذا العام والذي دائما ما يحدث به تغييرات كبيرة وفقا لاحتياجات السوق المملكة متوافق على سوق النفط العالمي والذي يمر حاليا بحالة ركود كبيرة نظرا لتوقف اغلب النشاطات التجارية من جراء جائحة كورونا.

التسعيرة الجديدة للبنزين في السعودية لشهر يونيو

يتم تطبيق أسعار النفط الجديدة بدءا من الساعات الأولي من اليوم في جميع مدن المملكة وفقا للبيان الأخير الذي سوف تعلن ارامكو خلال دقائق من الآن علي مواقعها الرسمي، ويتم تداوله على كافة المواقع الإلكترونية، ونوفر اليك عبر موقعنا جميع المستجدات حول سعر النفط في المملكة العربية السعودية من مصادرها الرسمية فور أن تعلن رسميا، ويتم العمل وتطبيق الأسعار الجديدة للنفط من صباح يوم الجمعة الموافق 11 يونيو في كافة منافذ البيع والشراء لمشتقات البترول، وتحت إشراف الحكومة السعودية كي تضمن تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين من قبل التجار .

مراجعة ارامكو لسعر البنزين الأخضر

من اكثر المشتقات استخداما وتداولا في المملكة العربية السعودية والتي تشكل اغلب اهتمام المواطنين هو البنزين والذي يستخدم بشكل يومي من قبل ملايين المواطنين في السعودية، وهو اكثر المشتقات البترولية التي يستعلم المواطنين عن التسعيرة الجديدة للبنزين في السعودية لشهر يونيو وخاصة في ظل حالة الركود الاقتصادي في اغلب بلاد العالم ، وقد بلغت أسعار الشهر الماضي للبنزين

سعر بنزين 91 للتر الواحد نحو 2.08 ريال.

وصل سعر بنزين 95 للتر الواحد إلي 2.23 ريال.

بلغ سعر الديزل نحو 0.52 ريال.

وصل الكيروسين نحو 0.70 ريال.

و سجل غاز البترول المُسال إلي 0.75 ريال

سعر البنزين في السعودية اليوم

تم الإعلان رسميا عن الاسعار الجديدة للنفط في المملكة العربية والسعودية التي تطبق من الآن في كافة منافذ بيع وشراء الوقود ، والتي شهدت على استمرار عملية رفع الأسعار تبعا لسياسية الشهور الماضية وقد زاد بمعدل ليس بقليل