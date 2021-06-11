نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول علي تصريح الحج للمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسابق الكثيرين من المقيمين داخل المملكة علي الحصول علي تصريح الحج للمقيمين ، وقد تم الإعلان علي التقديم علي حج الداخل للمقيمين وأسعار برامج الحج لهذا العام ، ولكن مع تعديل بعض الشروط بسبب الظروف التي تمر بها معظم دول العالم في ظل انتشار فيروس كورونا ومنهم المملكة العربية السعودية ، حيث تعمل السلطات في السعودية لتوفير كافة سبل الراحة والأمان المطلوبة لأداء فريضة الحج هذا العام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، وقد اعلن المسئول عن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل انه انه تم إنشاء شريحة خدمات رابعة للبرنامج هذا العام تكون اقل سعرا من شرائح الضيافة السابقة ، ومنخفضة التكلفة ، وذلك لاستقبال عدد اكبر الحجاج وبسعر مناسب للمواطن والمقيم والحفاظ علي الخدمات المقدمة للجميع بنفس الجودة.

شروط الحصول علي تصريح الحج للمقيمين

كانت الحكومة السعودية قد حذرت من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية خارج وزارة الحج والعمرة ، داعيا الجميع من الإبلاغ عن أي شخص أو كيان يسجل الحجاج بطريقة غير مشروعة ، وقد وضعت بعض من شروط الحصول علي تصريح الحج ومنها ما يلي :

الحج هذا العام مقتصر علي عدد معين من كل جنسية وجالية داخل المملكة.

يجب أن يكون عمر المتقدم للتصريح اقل من 65 عام .

أن يكون المتقدم لائق صحيا وذلك بتقديم شهادة صحية تفيد بذلك.

ألا يعاني المتقدم من وجود أمراض معدية أو مزمنة.

يجب أن يكون المتقدم قادر علي دفع رسوم التصريح.

سداد كافة الرسوم المحددة للحصول علي تصريح الحج.

أسعار البرامج الثلاثة المتعارف عليها قبل الإعلان عن الشريحة الرابعة التي سوف يتم الإعلان عنها قريبا :

البرنامج الاقتصادي : يتميز بانخفاض أسعاره حيث يتكلف رسوما من الحاج تبدأ من 3829 ريال سعودي إلي 5456 ريال سعودي.

البرنامج الميسر : يسمي أيضا بالبرنامج الثابت حيث لم تتغير رسومه ، وتصل تكلفته نحو 3638 ريال سعودي.

البرنامج العام : وتتراوح أسعاره بين 6833 ريال سعودي إلي 15540 ريال سعودي.

وكانت قد أوضحت بعض الشركات داخل المملكة العروض وحمالات الحج 1422 للمقيمين للاطلاع ومعرفة المناسب لهم والتي تتمثل بالتالي :

باقة ضيافة بلس: ويتراوح سعرها ما بين 7561 ريال و 81611 ريال، وسيكون مكان السكن في مكة المكرمة.

ضيافة بلس2 : ويتراوح سعرها ما بين 7310 ريال و 76100 ريال، وسيكون مكان السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة بلس3 : ويتراوح سعرها ما بين 6508 ريال و 71088 ريال، وسيكون مكان السكن في مكة المكرمة.

ضيافة بلس4 : ويتراوح سعرها ما بين 5708 ريال و 63088 ريال، وسيكون مكان السكن في مكة المكرمة.

باقة ضيافة أبراج1 :يبلغ سعر تكاليفها للحاج نحو 11905 ريال سعودي، وسيكون مكان السكن في أبراج منى

الستة.

الستة. اقتصادي: يتراوح سعرها ما بين ٣٤٤٧ ريال سعودي إلى ٤٧٩٧٧ ريال سعودي، والسكن يكون بالخيمة.

باقة اقتصادي 2 : يصل سعر حمالات الحج هذه، نحو ٣٤٦٥ ريال سعودي، ومكان السكن بها الخيمة.

إلايكونوميست 2 : يصل سعرها إلى 3465 ريال سعودي والإقامة في خيام.

كيفية الحصول علي التصريح

قدمت وزارة الحج والعمرة السعودية قد قدمت لكافة المقيمين بالمملكة طريقة الاستعلام عن احقية الحج بشكل إلكتروني ، والذين يرغبون في الاشتراك بأحد حملات الحج 1442 حيث إن طريقة التقديم للتصاريح تكون كالتالي :

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية.

قم بالخول علي الخدمات الإلكترونية.

اختيار حجاج الداخل.

اختر خدمة الحصول علي تصريح الحج.

قم باستعراض كافة البرامج الموجودة للحج.

اختر البرنامج المناسب لك.

ادخل كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

ارفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

قم بتأكيد الحجز.

والجدير بالذكر أن السلطات السعودية سوف تقوم بأخذ اجراءات صارمة مع المخالف او من يقوم بالحج او العمرة بدون تصريح ، وكنا قد عرضنا سابقا حجز العمرة تطبيق اعتمرنا