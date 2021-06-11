نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو الشيخ ناصر الشثري الملقب بـ« مستشار الملوك » الذي تصدر محركات البحث في السعودية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل ساعات تداولت مختلف المواقع ووسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية وحتى خارجها، نبأ وفاة الشيخ ناصر الشثري الذي حمل لقب ” مستشار الملوك “، وذلك إثر إعلان أسرته عن خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حظي باهتمام ومتابعة كبيرة، جعله في المرتبة الأولى لـ محرك البحث العالمي جوجل في السعودية.

في السطور التالية، سنتعرف على تفاصيل وفاة ناصر الشثري بالإضافة إلى نبذة حول سيرته الذاتية وتاريخه مع العمل السياسي في الديوان الملكي السعودي وعلاقته في الفترة الأخيرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، وتفاصيل أخرى سنسردها في المقال التالي.

وفاة الشيخ ناصر الشثري

في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أعلنت عائلة الشيخ ناصر بن عبد العزيز الشثري ، والذي شغل منصب المستشار في الديوان الملكي، عن وفاته بعد معاناة مع المرض.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب نجل الفقيد:

انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي معالي الشيخ ناصر الشثري تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته

في السياق ذاته، وفي حساب حمل اسم ” أسرة الشثري ” على “تويتر”، كتب تغريدة مشابهة في محتواها ما سبق، وأضاف عليها قائلًا:

سوف تكون الصلاة على الوالد معالي الشيخ ناصر الشثري اليوم الجمعة الساعة الخامسة والنصف بعد العصر

وعقب ذلك، تداولت المواقع ووسائل الإعلام السعودية نبأ وفاة مستشار الملوك على نطاقٍ واسع.

نعي ومواساة

وعقب الإعلان عن رحيل الشثري سارعت الشخصيات العامة والمشاهير، فضلًا عن القامات السياسية، إلى المبادرة بنعي الفقيد ومواساة عائلته، حتى أضحى وسم #الشيخ_ناصر_الشثري الأكثر تداولًا عبر تويتر في السعودية خلال الساعات الأخيرة.

في هذا الإطار، كتب بدر العساكر عبر صفحته الرسمية على تويتر والذي يشغل منصب مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائلًا:

معالي الوالد الشيخ ناصر الشثري قامةٌ من الرجال، منحه الله الحكمة وحسن الرأي والمشورة، نبيلٌ صادقٌ كريم، سيرته ومسيرته إخلاصٌ لقادة هذه البلاد ووطنه

وأضاف العساكر:

اللهم يا كريم تقبله برحمتك، واغفر له وأكرم نُزله، واجمعه بالصالحين في جنات النعيم، عزائي لأسرته وذويه، إنا لله وإنا إليه راجعون

من جانبه، علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على نبأ وفاة الشثري بالقول:

رحم الله الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وموتانا وموتاكم وصبّر أهله.. أقدم خالص التعازي لأبنائه وأسرته الكريمة

بدوره، كتب الأمير سطام بن خالد آل سعود عبر حسابه في “تويتر” :

رحم الله معالي المستشار الشيخ ناصر الشثري وعظم الله أجرنا جميعاً في وفاة الشيخ الجليل الذي خدم دينه ووطنه وولاة أمره طوال حياته، الله يرحمه ويغفره له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

وجاءت باقي التفاعلات والمشاركات في نعي الشيخ ناصر الشثري وفاة على النحو التالي:

نبذة عن علامة العلماء

إرثًا واسعًا تركه الراحل الشيخ ناصر الشثري الذي يطلق عليه إلى جانب ” مستشار الملوك ” لقب ” علامة العلماء “، سنحاول في نقاط سرد بعضًا من سيرته الذاتية العطرة والخالدة بإذن الله لسنوات وسنوات، وذلك فيما يلي:

هو الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري وهو نجل الشيخ العلامة عبدالعزيز الشثري بالإضافة لكونه والد الشيخ سعد الشثري، الذي يتقلد حاليًا منصب عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والمستشار في الديوان الملكي .

حمل لقب مستشار الملوك لمعاصرته 4 من ملوك المملكة العربية السعودية بدأها من عهد الملك خالد إلى الملك فهد مرورًا بالراحل الملك عبد الله وانتهاءً بـ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث تولى الراحل منصب المستشار في الديوان الملكي وكما المعتاد برتبة وزير.

ومع معاناته الشديدة والطويلة مع المرض، فقد حرص خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز على زيارته الشيخ ناصر الشثري خلال تواجده في المستشفى بالسنوات الأخيرة بالإضافة إلى زيارة منزل الشيخ الشثري مرات عدة، من بينها تقديم العزاء بعد وفاة زوجته.

ومن خادم الحرمين إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الذي كان دائم الزيارة لـ الشيخ الشثري من أجل الاطمئنان على صحته، وتقديم التهاني للفقيد في العديد من المناسبات، وكان آخرها الزيارة التي قادم بها في عيد الفطر المبارك الماضي.

يروى عنه أيضًا رحمه الله أن مجلسه كان يرتاده طائفة من الأمراء والعلماء والأعيان.

الخاتمة

نقلنا لكم في السطور القليلة الماضية، نبأ وفاة الشيخ ناصر الشثتري الذي أحزن الملايين من المحبين للعلماء في السعودية والعالم العربي، وقدمنا نبذة مختصرة حول حياة الشثري وسيرته الطيبة التي ستظل محفورة في القلوب والعقول، رحمة الله عليه.