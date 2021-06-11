قرض السيارة بنك الاهلي التجاري بدون تحويل راتب بالسعودية

قرض السيارة بنك الاهلي، احد القروض الهامة التي يقدمها البنك الاهلى التجاري لكل عملائه في المملكة العربية السعودية، ويعتبر قرض السيارة من البنك الاهلى هو من ضمن قروض متنوعه منها القرض العقاري والتمويل الشخصي وغيرها من القروض الأخري المختلفة، ويعتبر تمويل السيارة بنك الاهلى من القروض المميزة حيث يتم الموافقة الفوريه عند تقديم طلب الحصول على قرض سيارة بنك الاهلى، وهناك ميزه هامه جدا وهو أن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن القروض التي يقدمها البنك هو بنك الاهلى تمويل شخصى بدون تحويل راتب، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مميزات قرض السيارة من البنك الاهلى التجاري.

قرض السيارة بنك الاهلي

يتميز بنك الاهلى بتقديم عدد من العروض المختلفة على القروض المقدمة، ويأتي عروض قرض السيارة بنك الاهلى من اهم العروض على أنواع السيارات، ويصل مبلغ قروض السيارات من البنك الاهلى إلى 500 الف ريال سعودي، ويعتبر هذا المبلغ مريح جدا لكن من يريد الحصول على سيارة احدث موديل، وهناك مميزات عديده يقدم بنك الاهلى على قروض السيارة وسوف نتعرف على كل هذه المميزات في السطور القادمة.

مميزات قرض السيارة من البنك الاهلى

هناك مميزات عديده جدا يقدمها قرض السيارة بنك الاهلى، حيث يتميز البنك بتقديم عروض مختلفه لعملائه والمميزات كالتالي.

التمويل وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية.

عدم الحاجة إلى تحويل الراتب.

التمويل للسعوديين والمقيمين في المملكة.

لا يشترط وجود كفيل غارم.

موافقة مبدئية فورية من الزيارة الأولى.

سرعة الحصول على الموافقات وإتمام الإجراءات.

إمكانية الحصول على السيارة بدون دفعة أولى.

أجرة شهرية ميسره لمدة تصل إلى 5 سنوات.

يصل مبلغ التمويل حتى 500,000 ريال سعودي.

تغطية تأمينية شاملة للسيارة طوال فترة التأجير.

ضمان ممتد لمدة 5 سنوات.

خيارات متعدده لإنهاء العقد أو تملك السيارة خلال فترة العقد أو عند نهايته.

إمكانية تأجير ثلاث سيارات كحد أقصى للسعوديين و سيارتين كحد أقصى للمقيمين.

مراكز خدمة ما بعد البيع منتشرة حول المملكة لتلبية احتياجات العميل.

يمكن التقديم على طلب الحصول على قرض السيارة من البنك الاهلى السعودي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، ومن خلال الدخول يمكن تقديم الطلب وكتابة الاسم بالكامل وجميع التفاصيل المطلوبة من اجل الحصول على قرض السيارة بنك الاهلى.