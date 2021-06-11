نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مِراس بوابة إدارة الأعمال الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية من خلال موقعها الإلكتروني علي الإنترنت منصة و تطبيق مِراس بوابة إدارة الأعمال الإلكترونية هو أحد برامج المركز السعودي للأعمال الاقتصادية ، ويهدف البرنامج إلي تسهيل عمليات بدأ الأعمال الاقتصادية وتقديم الخدمات الخاصة بالنشاطات ، كما يقدم برنامج مِراس كافة خدمات القطاعات الحكومية السعودية والخاصة أيضاً ، وكل هذا بهدف مساعدة صاحب النشاط علي بدأ عمله التجاري خلال يوم واحد ، وتتميز منصة مِراس بتقديم خدمات مترابطة عن طريق تقنيات متطورة عبر المنصة والمركز ويستطيع المقبل علي إنشاء نشاط تجاري التعرف علي قائمة الخدمات المقدمة من منصة مِراس عن طريق مقالنا اليوم أو عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مِراس علي الإنترنت.

تطبيق مِراس بوابة إدارة الأعمال الإلكترونية

تطبيق ومنصة مِراس المنصة الإلكترونية الموحدة لتقديم كافة الخدمات الحكومية في صورة إلكترونية بمكان واحد ويعرض دليل بخدمات الحكومة مقسم حسب تقادم عمر الشركة ، ومن خلال موقع شركة مراس علي الإنترنت يمكنكم الإطلاع علي ثلاث قطاعات من الخدمات كالآتي:

قطاع ممارسة النشاط التجاري

ويشتمل هذا القطاع من الخدمات علي عدد مائة وأربعون ( 140 ) خدمة تخص ممارسة نشاط تجاري كالآتي :

استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع استثماري.

انشطه خدمات ما قبل الطباعة.

الاطلاع التفصيلي عن دعوى.

الاطلاع على الأحكام.

الاستعلام عن حالة دعوى.

الاستعلام عن الجلسات.

إيداع مذكرة الدفاع الأولى.

رخصة العرض لمشاريع-داخلية او خارجية-على الخارطة.

ترخيص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ترخيص مراكز الترفيه.

ترخيص تشغيل وتصنيف مرافق الإيواء السياحي.

إصدار ترخيص مختبر نهائي.

ترخيص شركة هندسية.

خدمة الفسح الكيميائي.

خدمة الإعفاء الجمركي.

خدمة تأييد العمالة.

خدمة الترخيص الصناعي.

خدمة الموافقة المبدئية.

ترخيص تشغيل المرافق الترفيهية.

ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية.

ترخيص مرافق الفعاليات الترفيهية.

ترخيص مدن الملاهي.

ترخيص مكتب هندسي.

رخصة التسويق لمشاريع -داخلية او خارجية- على الخارطة.

رخصة البيع على الخارطة.

العلاقات العامة و الاتصال.

ترخيص مزاولة الأعمال الإحصائية.

إصدار ترخيص البيع بالجملة للبرمجيات ويشمل الاستيراد.

إصدار ترخيص نشر الصحف والمجلات والدوريات.

إصدار ترخيص الطباعة.

إصدار ترخيص البيع بالتجزئة للكتب المستعملة.

إصدار ترخيص تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.

المشغلين للطيران لأغراض غير تجارية.

النقل الجوي للبضائع الغير محدد بمواعيد.

النقل الجوي للبضائع المحدد بمواعيد.

أنشطة التصوير الجوي.

التأجير التشغيلي للطائرات.

ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين الغير مجدولة.

ناقل جوي وطني لرحلات المسافرين المجدولة.

ترخيص الأفلام الغير سينمائية.

ترخيص تشغيل دار السينما – دار عرض دائم.

ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الثابتة.

ترخيص تقديم خدمة البث الإذاعي.

ترخيص منصة توزيع مرئي و مسموع عبر بروتوكول الإنترنت وتلفزيون الكابل.

ترخيص محطة بث ارضي.

ترخيص قياس وسائل الإعلام.

ترخيص منصة توزيع عبر أجهزة الاستقبال الفضائي.

ترخيص مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية.

ترخيص خدمات البث المرئية أو المسموعة غير المجدولة.

ترخيص خدمات البث المجدول – الخطية.

ترخيص محطة الربط العلوي بالأقمار الصناعية.

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

ترخيص التخليص الجمركي.

ترخيص وسطاء تأجير السيارات.

ترخيص تأجير السيارات.

فتح ملف منشأة.

ترخيص الوكالات البحرية.

ترخيص تموين السفن – ماعدا الوقود.

ترخيص منشأة صحية.

منشأة مستحضرات عشبية.

صيدلية.

مركز تغذية.

معمل أسنان وتركيبات صناعية.

مركز علاج نفسي.

مركز تحسين النطق والسمع.

محل أجهزة وأطراف صناعية.

محل نظارات طبية.

مركز علاج طبيعي.

مركز جراحة اليوم الواحد.

مختبر طبي عام أو متخصص.

مركز أشعة.

إصدار ترخيص مختبر مبدئي.

مجمع طبي متخصص.

مجمع طبي عام.

مستشفى.

شركات التدقيق – ترخيص كامل.

شركات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية – ترخيص مؤقت.

شركات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية – ترخيص كامل.

شركات خدمات الطاقة – ترخيص مؤقت.

شركات خدمات الطاقة – ترخيص كامل.

شركات التدقيق – ترخيص مؤقت.

التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمقاولين.

خدمة الاستعلام عن التأشيرات الفورية.

رخصة مقاول حفر بئر يدوي.

رخصة مقاول حفر بئر أنبوبي.

رخصة صيد الأحياء البحرية.

رخصة وكالة شحن جوي.

إصدار ترخيص الدراسات والاستشارات الإعلامية.

إصدار ترخيص الخدمات الصحفية.

رخصة منشأة تدريب أهلية.

استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع صناعي.

استئجار مصنع لغرض إنشاء مشروع صناعي.

الاستفسار عن معلومات مخالفة تجارية.

خدمة التصاريح الموسمية لمركبات الخدمات التموينية لشركات الإعاشة.

تحديث بيانات المصانع.

إصدار ترخيص مهني استشاري.

التفويض الإلكتروني.

خدمة وصول.

إصدار ترخيص مؤسسات ووكالات الدعاية و الإعلان.

إصدار ترخيص نشر الكتب الورقية والقواميس و الأطالس و الخرائط ويشمل: استيراد وإنتاج الأوعية الفكرية المكتوبة أو المرسومة أو المصورة.

إصدار ترخيص استنساخ برامج الحاسب الآلي الجاهزة (سوفت وير).

إصدار ترخيص البيع بالتجزئة للبرمجيات.

إصدار ترخيص أنشطة النسخ و التصوير.

إصدار ترخيص البيع بالجملة للكتب والمجلات والصحف والوسائل التعليمية المساعدة ويشمل : استيراد الإنتاج الفكري المكتوب أو المرسوم أو المصور.

إصدار ترخيص أنشطة التصوير الفوتوغرافي.

إصدار ترخيص أنشطة الخطاطين و الرسامين.

خدمة تسجيل نطاق موقع إلكتروني سعودي.

خدمة النصوص المسموعة.

خدمة مراكز الاتصالات.

البيع بالتجزئة للكتب و المجلات و الصحف و الوسائل التعليمية المساعدة.

خدمات الرسائل القصيرة.

إدارة و مراقبة شبكات الاتصال و المعلومات.

تأجير مرافق الاتصالات.

خدمة النظام الألي لإدارة المركبات.

خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

خدمة الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض.

خدمة الهاتف المتنقل على الطائرات داخل أجواء المملكة.

خدمة الإنترنت على الطائرات في أجواء المملكة.

خدمة الاتصالات باستخدام نظام الفيسات.

خدمة تشغيل أنظمة و شبكات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.

خدمة الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية(GMPCS).

إصدار ترخيص مستودع منتجات تجميل.

إصدار ترخيص مكتب استشارات غذائية.

إصدار ترخيص مكتب علمي.

استيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه وبيعه وتأجيره.

استوديو تلفزيوني أو إذاعي.

إنتاج إعلامي مرئي و مسموع.

استيراد وتوزيع وبيع بالتجزئة لأجهزة الاستقبال التلفزيوني.

النشر الإلكتروني للعلامات التجارية المقبولة.

الخدمات الإلكترونية لشهادات المنشأ.

متابعة إحاطة الوزارة بالجمعيات.

أنشئ شركتك.

الاستعلام عن الأسماء التجارية.

إصدار رخصة البلدية.

إصدار ترخيص التخفيضات الإلكتروني.

خدمة حساب المكلف.

خدمة تسجيل العلامة التجارية.

إصدار عقد تأسيس شركة.

طلب حجز اسم تجاري.

أنشئ مؤسستك.

خدمات إدارة أعمال النشاط التجاري

تقدم بوابة إدارة الأعمال الإلكترونية عدد 20 خدمة إدارة أعمال نشاط تجاري نعرضهم لكم كالآتي :

تعديل ترخيص مختبر نهائي.

تجديد ترخيص مختبر نهائي.

التفويض الإلكتروني.

بلاغات التغيب.

خدمات حجز موعد.

خدمات رخص العمل.

خدمات الاستقدام.

خدمات التوطين الموازي.

خدمات نقل العمالة.

خدمات العمالة.

خدمات المنشأة.

خدمة معلومات المنشأة.

تعديل ترخيص مختبر مبدئي.

تجديد ترخيص مختبر مبدئي.

التحقق من ترخيص تخفيضات.

الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية – قوائم.

الوكالات التجارية.

تحديث بيانات الشركات الإلكترونية.

التعديل وقرارات الشركاء.

تجديد سجل تجاري.

خدمات إنهاء الأعمال التجارية

تقدم بوابة إدارة الأعمال الإلكترونية عدد 9 خدمات إنهاء أعمال تجارية نعرضهم لكم كالآتي :

إلغاء ترخيص تشغيل المرافق الترفيهية.

إلغاء ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية.

إلغاء ترخيص مدن الملاهي.

إلغاء ترخيص مراكز الترفيه.

إلغاء ترخيص مختبر نهائي.

إلغاء ترخيص مرافق الفعاليات الترفيهية.

إيقاف الرقم المميز.

إلغاء ترخيص مختبر مبدئي.

خدمة شطب السجل التجاري.

وفي النهاية يمكنكم التعرف علي عقوبات التهرب الضريبي المفروضة من قبل هيئة الزكاة والضريبة السعودية.

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