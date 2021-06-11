نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هيونداي 2021 من الوعلان بمناسبه الصيف وبأسعار مثيره في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هيونداي 2021 من اهم العروض التي تم إطلاقها من شركه الوعلان اليوم والتي أعلنت عنها الوعلان عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، كما تم الإعلان أيضا عن مجموعه عروض حديثه بالمملكة مثل عروض تويوتا 2021 في يونيو و عروض فورد الناغي بمناسبه الصيف أيضا كما أعلنت الشركات عن سهوله الحصول علي سياره من العروض، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي السيارات التي شملتها العروض ومعرفه مواصفات السيارات بالعروض عليها بالتفصيل.

عروض هيونداي 2021 من الوعلان

أعلنت شركه الوعلان عن مجموعه من العروض الجديدة علي سيارات هيونداي بمناسبه الصيف والتي شملت باقة من اهم سيارات هيونداي والتي تتسم بالراحة والرفاهية والتي يستخدمها الكثير من المواطنين السعوديين، كما أعلنت شركه الوعلان عن ميعاد بدء العروض والتي تبدأ من 9 يونيو 2021 وتنتهي في 30 يونيو 2021.

السيارات في عروض هيونداي

شملت عروض الوعلان ثلاث سيارات من سيارات هيونداي 2021 والذين يعتبر من اهم السيارات التي يستخدمها السعوديين والمقيمين لذلك سوف نقوم بتوضيح السيارات ومواصفاتهم الخاصة من خلال الفقرات الأتية.

هيونداي اكسنت 2021 سمارت

هيونداي اكسنت من فئه السيارات السيدان بدفع عجلات أمامي كما تأتي بحجم محرك 1.4 لتر ويحتوي الموتور علي 4 أسطوانات لتوليد قوه بحجم 100 حصان كما تدعم ناقل حركه أوتوماتيكي 6 سرعات وبمعدل استهلاك للبنزين 18.1 لكل كيلو متر، كما تم الإعلان عن سعر السيارة وهي 64325 ريال ويمكن التقسيط بقسط 773 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

هيونداي كونا 2021 سمارت

سياره كونا من نوع السيارات الرياضية متعدده الاستخدام بدفع عجلات أمامي بحجم محرك 2 لتر كما يحتوي الموتور علي 4 أسطوانات لتوليد قوه 149 حصان بناقل حركه أوتوماتيكي 6 سرعات بمعدل استهلاك بنزين 15.7 لكل كيلو متر، كما تم الإعلان عن سعر السيارة 89050 ريال ويمكن التمويل بقسط شهري 1091 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره 60 شهر.

هيونداي سوناتا 2021 سمارت

هيونداي سوناتا من السيارات السيدان بدفع عجلات أمامي وبحجم محرك 2.5 لتر بمعدل استهلاك للبنزين 16.5 لكل كيلو متر ويحتوي المحرك علي 4 أسطوانات لتوليد قوه بمقدار 194 حصان وناقل حركه أوتوماتيكي 8 سرعات، كما تم الإعلان عن السيارة بسعر 108025 ريال ويمكن تمويلها بقسط شهري 1341 ريال بدون دفعه أولي وفتره 60 شهر.

هيونداي سنتافي 2021 جي أل

كما تم الإعلان علي سياره سنتافي الجديدة كليا أيضا وأنها سياره من نوع الرياضي متعدده الاستخدام بدفع عجلات أمامي وبحجم محرك 2.5 لتر بمعدل استهلاك للبنزين 11.5 لتر لكل كيلو متر كما يدعم المحرك 6 أسطوانات لتوليد قوه بمقدار 180 حصان بالإضافة إلي ناقل حركه أوتوماتيكي 6 سرعات بالإضافة إلي دعمها التكنولوجيا والكماليات الحديثة. كما تم الإعلان عن سعر السيارة وهو 124700 ريال ويمكن تمويلها بقسط شهري يبدأ من 1479 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.