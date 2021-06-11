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عمر شويل - جدة شروط الحصول على سيارة معاقين في السعودية 1443 ومميزات السيارة ،تم وضع شروط الحصول على سيارة معاق في السعودية للمواطنين السعوديين الذين يعانون من إعاقة تمنعهم من عيش حياتهم بشكل طبيعي لمساعدتهم على تخطي هذه العقبات ، وتسهيل حركتهم لأنها من أهمها.

التحديات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة ، حيث لا يملكون القدرة على التحرك بوسائل النقل العادية سواء كانت عامة أو خاصة ، ولكن يجب أن تكون المركبة مجهزة بمعدات خاصة.

شروط الحصول على سيارة معاقين في السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع عددًا من الشروط التي يجب أن يستوفيها المصاب بإعاقة حركية

حتى يتمكن من الحصول على سيارة مجهزة بمرافق تختلف عن السيارات العادية. الشروط المطلوبة هي كما يلي:

( إعاقة حركية شديدة – الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية – الأسر ذات الدخل المنخفض – أسرة يعاني فيها أكثر من شخص من أي نوع من أنواع الإعاقة – سكان القرى والمناطق النائية)

مميزات سيارات المعاقين

توفر الحكومات المختلفة سيارات للمعاقين للمجموعات التي لا تستطيع أن تعيش حياتها بشكل طبيعي عن طريق ركوب وسائل النقل العام



ينبغي إذا كان لدى الشخص المعاق عائلة يعولها ويلتزم بها بالتزامات عليه أن يتحرك خارج المنزل بشكل مستمر.

السيارات لذوي الإعاقة هي الحل المناسب لمساعدتهم على التكيف مع ظروف الحياة بشكل طبيعي ، وهناك العديد من المزايا في هذه السيارات ومن أهمها:

بعض السيارات تكون مزودة بمقاعد خاصة لمن يعانون من عدم القدرة على المشي أو الحركة يمكن أن يتوجد كرسي متحرك ، أو يوجد بها سلم علي شكل مائل للأمام لسهولة دخول الكرسي إلي العربة. هناك أنواع من السيارات يتم إفراغ مقعد السائق بحيث يستطيع المعاق الانتقال إلى السيارة بكرسيه المتحرك وقيادة السيارة. يتم إجراء تعديلات على تلك السيارات من حيث ارتفاع المقعد وعجلة القيادة وسقف السيارة لتكون مناسبة مع الاحتياجات الخاصة للسائق المعاق. بعض السيارات يتم استبدال دواساتها بأزرار يتحكم فيها السائق بيديه بدلاً من قدميه.

منح السيارات لذوي الإعاقة الحركية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق برنامج منح السيارات لذوي الإعاقة الحركية في المملكة العربية السعودية،

من خلال البرنامج يتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المستوفين للشروط وأسرهم مبلغ مائة وخمسين ألف ريال سعودي ليكون المبلغ

وذلك بديلاً عن التأمين على السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا البرنامج الذي تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين من ذو الإعاقات وذلك لمساندتهم على الاندماج في المجتمع بشكل أكبر

حرصت الحكومة على التغلب على ذلك الصعوبات التي تواجه هذه الفئة من الناس الذين لهم كل الحق في العيش الكريم