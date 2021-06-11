نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات مِراس لإدارة الأعمال بمراكز الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة مِراس الرقمية أحد برامج المركز السعودي للأعمال الاقتصادية مجموعة من مراكز الخدمات التي توفر خدمات حكومية لأصحاب الأعمال التجارية ، وذلك بهدف تسهيل إنجاز الكثير من الخدمات الحكومية فيما يتعلق بنشاطهم التجاري عن طريق مكان واحد في وقت قصير بدون مجهود كبير عوضاً عن زيارة عدد كبير من الجهات الحكومية من أجل إنهاء تلك المعاملات ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم بيان مختصر بقائمة الخدمات التي تقدمها الشركة عن طريق خدمات مِراس لإدارة الأعمال بمراكز الخدمة الخاصة بها في الفترة الحالية ، وجدير بالذكر أن خدمات منصة مِراس الإلكترونية لإدارة الأعمال يتم تطويرها وزيادتها مع الوقت بصورة دائمة ويمكن لكم الإطلاع علي قائمة طويلة جداً من الخدمات المتاحة علي البوابة الإلكترونية لمنصة مِراس.

خدمات مِراس لإدارة الأعمال بمراكز الخدمة

نعرض لكم في هذه الفقرة مجموعة من الخدمات المتوفرة في مراكز مِراس والتي تشمل الآتي :

أولاً خدمات الشركات وتشمل :

تجديد سجل تجاري. توثيق عقد شركة. إصدار سجل فرع للشركة. تعديل سجل الشركات.

ثانياً خدمات المؤسسات الفردية وتشمل : تجديد سجل تجاري. إصدار سجل تجاري. شطب سجل تجاري. طباعة سجل تجاري. تعديل سجل تجاري. خدمة إفادة.

ثالثاً خدمات وزارة الداخلية – نظام ابشر وتشمل : التسجيل – الرياض وجدة. التفعيل – الرياض وجدة.

رابعاً شهادات المنشأ وتشمل : الخدمات الإلكترونية لشهادات المنشأ.

الخدمات الإلكترونية لشهادات المنشأ. خمساً الخدمات البنكية وتشمل : بنك البلاد – الرياض.

بنك البلاد – الرياض. سادساً الغرف التجارية وتشمل : تجديد اشتراك.

تجديد اشتراك. سابعاً وزارة العدل وتقدم :توثيق عقد شركة.

مواقع مراكز خدمات شركة مِراس

كما هو موضح علي الموقع الإلكتروني لمنصة مِراس ، فيما يلي نستعرض لكم موقع المراكز الخاصة بشركة مراس حتي الآن وهي :

الرياض :

علي عنوان : رقم 12356 طريق المطار – مطار الملك خالد الدولي شمال الرياض

ومواعيد عمله من السبت إلي الخميس من التاسعة صباحاً حتي الثامنة مساءً.

الدمام :

علي عنوان : رقم 3804 طريق الملك فهد بن عبد العزيز – حي الخالدية الشمالية بالدمام.

ومواعيد عمله من السبت إلي الخميس من التاسعة صباحاً حتي الثامنة مساءً.

علي عنوان : رقم 23614 شركة بوابة مكة – طريق الملك عبد العزيز الفرعي – حي النهضة بجدة.

ومواعيد عمله من السبت إلي الخميس من التاسعة صباحاً حتي الثامنة مساءً.

ويمكنكم الإطلاع علي المزيد من خدمات مِراس المتعددة عن طريق موقع ثقفني.