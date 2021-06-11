نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن للتواصل وتقديم الشكاوى والاعتراضات 1442 – 1443 في المقال التالي
أتاح برنامج حساب المواطن السعودي إمكانية التواصل مع البرنامج عبر رقم حساب المواطن المخصص للشكاوى والاعتراضات، حيث يتم التسهيل على المواطن من خلاله التواصل مع مؤسسة حساب المواطن السعودية، وهو واحدًا من تلك الطرق التي من خلالها يتواصل المستفيد والمستحق من أهلية دعم حساب المواطن مع البرنامج عبر رقم موحد مجاني، نتابع للتعرف على رقم حساب المواطن للشكاوى.
رقم حساب المواطن للشكاوى
من أفضل الطرق التي أعلنت عنها إدارة برنامج حساب المواطن للتواصل بين الأفراد والبرنامج هي طريقة التواصل من خلال رقم حساب المواطن، والذي يتمكن خلاله المواطنين من تقديم الشكاوى والاعتراضات والاستفسارات.
حيث يمكن التواصل من خلال رقم حساب المواطن الموحد للشكاوى والتظلمات والاعتراضات عبر الرقم 19912
آلية تقديم الشكاوى والاعتراضات في حساب المواطن
المواطنين بالمملكة العربية السعودية يمكنهم تقديم الاعتراضات والشكاوى من خلال اتباع ما يلي:
- يتم الاتصال عبر الرقم 19912 من قبل المواطنين المسجلين بالفعل في برنامج دعم حساب المواطن.
- أيضًا يتم التواصل والاتصال طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.
- بالإضافة إلى ذلك يتم التواصل من خلال هذا الرقم بصورة مجانية تمامًا، فبالتالي لا يتحمل المواطن أية أعباء عند التواصل.
طرق التواصل مع برنامج حساب المواطن
هناك عدد من طرق التواصل المختلفة التي أعلن عنها برنامج حساب المواطن والتي تتمثل في الطرق التالية:
- كما يتم التواصل عبر الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من الساعة 1:00 مساءً حتى الساعة 11:00 مساءً.
- أيضًا التواصل أيضًا من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت على مدار الساعة.
- كما يمكن للأفراد التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع المقدمة من حساب المواطن.
- كما يتم التواصل عبر رقم حساب المواطن المجاني الموحد.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم حساب المواطن للتواصل وتقديم الشكاوى والاعتراضات 1442 – 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.