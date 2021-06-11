رقم حساب المواطن للتواصل وتقديم الشكاوى والاعتراضات 1442 – 1443

أتاح برنامج حساب المواطن السعودي إمكانية التواصل مع البرنامج عبر رقم حساب المواطن المخصص للشكاوى والاعتراضات، حيث يتم التسهيل على المواطن من خلاله التواصل مع مؤسسة حساب المواطن السعودية، وهو واحدًا من تلك الطرق التي من خلالها يتواصل المستفيد والمستحق من أهلية دعم حساب المواطن مع البرنامج عبر رقم موحد مجاني، نتابع للتعرف على رقم حساب المواطن للشكاوى.

رقم حساب المواطن للشكاوى

من أفضل الطرق التي أعلنت عنها إدارة برنامج حساب المواطن للتواصل بين الأفراد والبرنامج هي طريقة التواصل من خلال رقم حساب المواطن، والذي يتمكن خلاله المواطنين من تقديم الشكاوى والاعتراضات والاستفسارات.

حيث يمكن التواصل من خلال رقم حساب المواطن الموحد للشكاوى والتظلمات والاعتراضات عبر الرقم 19912

آلية تقديم الشكاوى والاعتراضات في حساب المواطن

المواطنين بالمملكة العربية السعودية يمكنهم تقديم الاعتراضات والشكاوى من خلال اتباع ما يلي:

يتم الاتصال عبر الرقم 19912 من قبل المواطنين المسجلين بالفعل في برنامج دعم حساب المواطن.

أيضًا يتم التواصل والاتصال طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

بالإضافة إلى ذلك يتم التواصل من خلال هذا الرقم بصورة مجانية تمامًا، فبالتالي لا يتحمل المواطن أية أعباء عند التواصل.

طرق التواصل مع برنامج حساب المواطن

هناك عدد من طرق التواصل المختلفة التي أعلن عنها برنامج حساب المواطن والتي تتمثل في الطرق التالية: