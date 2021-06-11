التسجيل في إعانة العاطلين عن العمل بالسعودية وشروط الحصول على فرص عمل

إعانة العاطلين عن العمل بالسعودية يرغب الكثير من المواطنين الذين يبحثون عن العمل بالتسجيل من أجل الاستفادة من هذه الخدمة، حيث قام مجلس الوزراء في يوم الجمعة الموافق 14 مايو بالإعلان عن بدأ تنفيذ مشروع خاص بدعم العاطلين من أجل حصولهم على فرص عمل مناسبة، لذلك تفاصيل التسجيل سنتناولها اليوم في مقالنا.

التسجيل في إعانة العاطلين عن العمل بالسعودية

خدمة إعانة البحث عن عمل من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الخدمة تقدم العون للأشخاص العاطلين عن العمل لأسباب غير قادرين للتعامل معها وخارجة عن سيطرتهم، وأتاحت الوزارة إمكانية التسجيل في هذه الخدمة بشكل إلكتروني، والخدمة متمثلة في عدة مراحل الأولى يتم صرف مساعدات مالية للأشخاص المستحقين كما يتم مساعدتهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة.

خطوات التسجيل في خدمة إعانة البحث عن عمل

يتم الولوج بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي الخاص بتنمية الموارد البشرية.

يتم إرسال طلب الرغبة في الحصول على إعانة العاطلين مع العلم أنه يوجد مجموعة من الشروط يجب مراعاتها مثل مرور 24 شهر على الانتهاء من المراحل التعليمية أو أي تدريب.

لابد من الحضور في الموعد المناسب الذي تقوم اللجنة بتحديده.

لابد من توافر المستندات المطلوبة من أجل إرسال الطلب.

تقوم اللجنة بدراسة الطلب جيداً والتأكد من توافر شروط الأهلية به من أجل الوصول إلى المستحقين.

في حالة رفض الطلب فالأسباب الخاصة بالرفض تكون واضحة.

شروط التسجيل في صندوق إعانة العاطلين في السعودية

لابد من معرفة شروط استحقاق إعانة البحث عن عمل بالنسبة إلى العاطلين، والتي تعتبر مساعدة من المملكة العربية السعودية إلى المواطنين للحصول على فرص عمل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: