نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الاقامة 1443 في المقال التالي
المقيمين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن إمكانية الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة والتي من خلالها يتمكنوا من الحصول على تأشيرة خروج وعودة، وقد عملت من أجل هذا الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية حيث أطلقت خدمة الكترونية رقمية يمكن للأفراد من خلالها الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة الكترونيا برقم الاقامة 1443، تابع للتعرف على المزيد من التفاصيل.
الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الاقامة
عبر موقع أبشر الإلكتروني يمكن الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الاقامة عبر اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط الرسمي.
- ثم يتم الدخول إلى الاستعلامات الإلكترونية.
- ثم قم بالنقر على أيقونة تأشيرة خروج وعودة.
- أكتب رقم الإقامة ورقم الهوية الخاصة بالكفيل.
- أكتب رقم التأشيرة ورقم جواز السفر.
- تحقق من صحة البيانات ودقتها.
- اضغط على كلمة عرض لإظهار كافة البيانات الخاصة بتأشيرة الخروج والعودة.
خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر منصة مقيم
كما أتاحت المملكة إمكانية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة مقيم، ويتم هذا عبر اتباع الخطوات التالية:
- أدخل إلى رابط منصة مقيم الرسمي.
- ثم قم بكتابة رقم الاقامة بالخانة المخصصة لذلك.
- انقر الآن على أيقونة عرض لتظهر لك كافة تفاصيل التأشيرة.
خطوات إلغاء تأشيرة خروج وعودة
حتى يتمكن الفرد من إلغاء تأشيرة خروج وعودة، يتم هذا عبر اتباع ما يلي:
- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.
- ثم قم بالضغط على خدمات الجوازات، ثم النقر على خيار التأشيرات.
- ثم انقر على خدمات المكفولين ثم الضغط على المزيد من التفاصيل.
- بعد ذلك حدد الفرد الراغب في الغاء تأشيرته.
- ثم في النهاية قم بالنقر على إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الاقامة 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.