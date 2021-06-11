طريقة الحصول على تأشيرة زيارة عائلية متعددة السفرات الكترونيًا بالسعودية

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تأشيرة زيارة عائلية متعددة السفرات الكترونيًا هي من إحدى أنواع التأشيرات التي تعمل على تقديمها السفارة السعودية حيث يستخدمها المقيمين في المملكة العربية السعودية من أجل استقبال عائلاتهم، واليوم سوف نتناول كافة التفاصيل الخاصة بهذا النوع من التأثيرات مثل شروطها وخطوات الحصول عليها.
طريقة الحصول على تأشيرة زيارة عائلية متعددة السفرات الكترونيًا
يوجد طريقتين من خلالها يمكن الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية الطريقة الأولى إلكترونية من خلال منصة الخدمات، بدون أن تضطر الذهاب للمكاتب المتخصصة للحصول على التأشيرة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:
- يقوم المتقدم بالطلب بالدخول إلى موقع منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية.
- يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة ثم يتم طباعة الطلب والتصديق عليه من كلاً من جهة العمل بالإضافة إلى الغرفة التجارية.
- من أبرز خطوات تقديم الطلب بأن يكون هناك مسكن يستقبل العائلة المراد الحصول على تأشيرة لهم، بجانب أن تترك العائلة السعودية بعد انتهاء الفترة المحددة في التأشيرة.
- أن تكون الزيارة ليس غرضها إقامة فروض الحج أو العمرة.
- بعد استكمال كافة الإجراءات يتم إرسال الطلب والانتظار حتى قبوله أو رفضه.
أهم المستندات والوثائق المطلوبة من أجل الحصول على تأشيرة زيارة عائلية.
هناك مجموعة من المستندات والوثائق لابد من توافرها عند التقديم إلى تأشيرة زيارة عائلية، ومن ضمن هذه الوثائق:
- لابد من تقديم صورة جواز سفر لكل فرد من أفراد العائلة.
- من المهم توفير نموذج طلب ويتم التصديق عليه من قبل الكفيل.
- أن يتعهد الكفيل بأن العائلة سوف تترك المملكة العربية السعودية بعد انتهاء المدة المحددة للزيارة.
- يقوم الكفيل بتقديم الطلب إلى مكتب وزارة الخارجية السعودية.
- يتم سداد كافة الرسوم الخاصة بالطلب.
- لا يمكن أن يتم تمديد التأشيرة العائلية إلا بعد أن مغادرة أراضي المملكة.
- من المهم أن يكون جواز السفر ساري المفعول.
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