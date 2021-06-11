سعر البنزين في السعودية شهر يونيو 2021 وتحديثات شركة ارامكو للأسعار “Aramco”

سعر البنزين في السعودية شهر يونيو 2021، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية هو سعر البنزين في السعودية شهر يونيو 2021، حيث ان شركة ارامكو قد قامت بالإعلان عن اسعار البنزين الجديدة مساء أمس الخميس 10 يونيو 2021، وقد تراجعت اسعار شهر يونيو الجاري عن اسعار شهر مايو مما أدى إلى زيادة اسعار جميع السلع والمنتجات، حيث أن سعر البنزين والمحروقات في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية يتم تغييره بشكل شهري، وكان ذلك بأمر من الحكومة السعودية، وقد أعلنت شركة أرامكو إن اسعار البنزين والمحروقات الجديدة قد تم بدأ العمل بها من بداية اليوم 11 يونيو 2021، حيث أن شركة أرامكو بالتعاون مع الحكومة السعودية تقوم بعرض اسعار بنزين 91 و95 في تمام الساعة العاشرة مساءًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، و تعترف على الأسعار الجديدة تابعوا موقعنا ثقفني.

سعر البنزين في السعودية شهر يونيو 2021

لقد شهد سعر البنزين في السعودية شهر يونيو 2021 ارتفاعًا طفيفًا بسبب المراجعات الشهرية التي تمت أمس للتعرف على الأسعار المحددة بناءًا على اسعار النفط العالمي، وذلك بعدما زادت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها تتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث بفضل توقعات بتعافي الطلب على الوقود في أوروبا والصين، مما أدى إلى ارتفاع اسعار جميع المنتجات بشكل مفاجئ.

تحديث سعر البنزين في السعودية شهر يونيو 2021

سعر بنزين 91 للتر الواحد 2.08 ريال

سعر بنزين 95 للتر الواحد بقيمة 2.23 ريال

سعر الديزل 0.52 ريال

سعر الكيروسين 0.70 ريال

سعر غاز البترول المُسال بنحو 0.75

سعر البنزين في شهر مايو لتر بنزين 91 بسعر 1.9ريال سعودي.