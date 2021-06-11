نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شراء الوحدات السكنية الجاهزة من البنك السعودي الفرنسي في المقال التالي

تمويل شراء الوحدات السكنية الجاهزة هو تمويل مخصص للعملاء الذين يرغبون في الحصول على تمويل عقاري من أجل أن يقوم بشراء عقار سكني جاهز للسكن، وهو معروف بصيغة المرابحة وصيغة المرابحة هي أن يقوم البنك بشراء العقار بالقيمة الفعلية ويقوم ببيعه للعميل بقيمة أعلى قليلا من القيمة الأصلية مع تأجيل الأقساط، كما أن هذا التمويل يشمل هامش ربح تنافسي. معايير تمويل شراء الوحدات السكنية الجاهزة يجب أن يكون عمر العميل 20 عام على الأقل

يجب فتح حساب جاري في حالة عدم وجود حساب في بنك السعودي الفرنسي

يجب أن لا يقل صافي الدخل الخاص بالعميل عن 5.000 ريال سعودي شهريا. مميزات منتج المصرف السعودي الفرنسي يتميز هذا المنتج بأنه معتمد من قبل الهيئة الشرعية الخاصة بالبنك تمويل بهامش ربح تنافسي وثابت كامل فترة التمويل يمكن الحصول على التمويل حتى عمر خمسة وسبعون سنة مدة التمويل تصل إلى 25 سنة مبلغ التمويل يصل إلى خمسة مليون ريال سعودي يمكن اختيار العقار بحرية تامة، ويمكن اختيار فيلا أو دوبلكس أو تاون هاوس أو عمارة سكنية أو شقة يتم الإعفاء من سداد المبلغ المتبقي في حالتين وهما الوفاة أو العجز الكلي يتم منح العميل بعد سن التقاعد ميزة تخفيض القسط ليتناسب مع الراتب التقاعدي ، ولأجل معرفة المزيد عن المميزات ومتطلبات التمويل يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للبنك أو التواصل معه على أحد الوسائل المتاحة على الموقع. طريقة التقديم على هذا التمويل قم بالدخول إلى بنك السعودي الفرنسي اضغط على قطاع الأفراد وقم بالنزول إلى الأسفل إلى القطاع التمويلي واضغط على التمويل العقاري اختر منتج شراء الوحدات الجاهزة أنقر على خيار تقدم بطلب الآن والموجود في منتصف الصفحة أمامك سيظهر لك نموذج التقديم قم بوضع الجنس سيد أو سيدة أو أنثى والاسم الأول والثاني والعمر وجهة العمل والدخل الشهري والمنطقة التي تعيش فيها ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم الهوية واللغة المفضلة والجنسية وما هو القطاع الذي تعمل فيه بعد وضع جميع المعلومات قم بوضع حالة الدعم إذا كنت مدعوم من وزارة الإسكان و صندوق التنمية العقارية اضغط على أنا لست برنامج روبوت وانقر على تقديم. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل شراء الوحدات السكنية الجاهزة من البنك السعودي الفرنسي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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