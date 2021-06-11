مغردون ينعون ممرضة توفيت بسبب “كورونا”

بلادي – الرياض:
توفيت خلال الساعات الماضية إحدى الممرضات العاملات في الصفوف الأولية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وهي الممرضة “رفعة الدوسري”، التي عملت لنحو 10 سنوات في مهنة التمريض بأحد المستشفيات بالمملكة.
وصعد اسم الممرضة في الأيام الماضية على موقع “تويتر” بعد مناشدة من إحدى قريباتها بنشر قصتها، والدعاء لها بالشفاء من الفيروس الذي طال جسدها.
وأبدى مغردون، اليوم (الجمعة)، حزنهم لوفاتها، مثمنين جهود الكوادر الطبية التي تخاطر بحياتها في مواجهة جائحة كورونا، سائلين المولى عز وجل للممرضة المتوفاة بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.
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