خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح

بلادي – الرياض:
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببرقية عزاء ومواساة، لأخيه أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح.
وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح -رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم ولكافة الأسرة الكريمة ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، ببرقية عزاء ومواساة مماثلة جاء فيها: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح -رحمه الله-، وأبعث لسموكم ولكافة الأسرة الكريمة بأحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.
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