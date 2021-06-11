“الموارد البشرية”: الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في توظيف 400 ألف مواطن منذ 2018

بلادي – الرياض:

قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبدالله أبو اثنين، إن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في توظيف أكثر من 400 ألف مواطن ومواطنة منذ عام 2018م في 11 قطاعا من خلال 11 اتفاقا للتوطين.

وأكد أبو اثنين، خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية، أن الوزارة تسعى إلى تحسين بيئة العمل والوصول إلى نسبة التوطين التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، وذلك بناءً على التشاور والتواصل مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن برنامج التوطين يستهدف 115 ألف وظيفة في 6 قطاعات، في أكثر من 100 مهنة.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على الإصلاحات الجذرية، وتعمل على إيجاد فرص عمل مستدامة، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها وقدراتها التي تتناسب ووضع سوق العمل، مبيناً أن الوزارة لديها المزيد من المبادرات الإضافية التي ستسهم في تحقيق أهدافها لتحسين بيئة العمل في السوق المحلية.

وأبان أن الوزارة من خلال اللقاءات مع رجال الأعمال تتلمس الملاحظات وترصد الفجوات وتقيم المبادرات، مشيرا إلى أنها تعمل جاهدة لأن يكون سوق العمل أكثر ديناميكية، لذلك تم تفعيل بعض الأنماط الأخرى للعمل مثل العمل بالساعة والعمل عن بُعد، كما تسعى إلى اكتشاف أنماط أخرى لاحتسابها ضمن نسب السعودة.