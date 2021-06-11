“كبار العلماء” تدعو أطراف النزاع الأفغان للتجاوب مع “إعلان السلام في أفغانستان” الذي رعته المملكة

بلادي – الرياض:

دعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الجميع في جمهورية أفغانستان الإسلامية، خاصة أطراف النزاع للإصغاء إلى داعي الصلح والعلم والحكمة، الصادر عن مؤتمر “إعلان السلام في أفغانستان”.

ورحبت الأمانة في بيان لها اليوم (الجمعة)، بمخرجات مؤتمر “إعلان السلام في أفغانستان”، الذي انعقد تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي أمس، والذي يهدف إلى ترميم جسد أفغانستان الإسلامية، على أسس من دين الله تعالى ومصلحة الوطن الخالصة البعيدة عن تجاذب التيارات، وتباين التوجهات، وذلك برعاية ودعم المملكة.

ونوهت بجهود المملكة التي ما فتئت تقف مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في كل محنها، وتدعو إلى لمِّ الشمل ووحدة الصف واجتماع الكلمة، مقدمة الدعم بجميع أنواعه لتحقيق ذلك.

وأعربت عن تقديرها لما تقوم به رابطة العالم الإسلامي، انطلاقًا من رسالتها في رعاية الشعوب الإسلامية، ونشر ودعم رسالة السلم والتضامن على المستويين الإسلامي والدولي، سائلة الله تعالى أن تكلل الجهود الداعية لإحلال السلام في أفغانستان بالتوفيق والنجاح.