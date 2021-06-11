رغم وفاة والده.. الشيخ “الشثري” يظهر في برنامج للفتاوى ويعدد مآثر الراحل

بلادي – الرياض:

نعى عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، والده الشيخ ناصر الشثري، الذي وافته المنية يوم أمس (الخميس).

ودعا “الشثري”، خلال استضافته في برنامج “الجواب الكافي” المذاع على قناة “المجد”، لوالده بالرحمة والمغفرة، مؤكدًا أنه -رحمه الله- كان فعالًا للخير، كما كان سببًا في ترك البعض للكثير من الأمور غير المستحسنة.

وأضاف أن والده حرص على نفع المسلمين وقضاء حوائجهم في جميع الأوقات، ليلاً ونهارًا، كما فتح أبوابه للجميع واستقبلهم بكلمات جميلة، وواصل منذ صغره نشر العلم حتى تتلمذ على يده عدد من العلماء والمشايخ.

وأكد أن الشيخ ناصر الشثري له إسهامات عديدة في الأعمال الخيرية، فضلا عن حرصه على تقديم النصيحة للكبير والصغير، والحفاظ على صلة الرحم، والتقرب من الجميع وولاة الأمر.

وعلق الشيخ الشثري على التفاعل الكبير من أفراد المجتمع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على نبأ وفاة والده، مثمنًا كل ما قدموه من دعاء وثناء وقصص جمعتهم بوالده الراحل.

وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي حرص على الاتصال به هاتفياً لتقديم العزاء له، مؤكدًا أن ذلك خفف من حزنه على فراق والده، كما وجه الشكر أيضا لجميع المعزين له من الأمراء وكبار المسؤولين.