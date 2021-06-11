بلادي – الرياض:
أهدى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، جائزة مكة للتميز الإداري، التي حصلت عليها وزارة الصحة من أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، إلى منسوبي الوزارة.
واعتبر وزير الصحة أن الجائزة بمثابة تتويج لجهود زملائه منسوبي الوزارة، الذين حققوا نتائج مميزة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي حصول الصحة على الجائزة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتبرها تتويجًا لجهودهم في الجائحة .. وزير الصحة يهدي جائزة مكة للتميز الإداري لمنسوبي الوزارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.