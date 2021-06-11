اعتبرها تتويجًا لجهودهم في الجائحة .. وزير الصحة يهدي جائزة مكة للتميز الإداري لمنسوبي الوزارة

بلادي – الرياض:

أهدى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، جائزة مكة للتميز الإداري، التي حصلت عليها وزارة الصحة من أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، إلى منسوبي الوزارة.

واعتبر وزير الصحة أن الجائزة بمثابة تتويج لجهود زملائه منسوبي الوزارة، الذين حققوا نتائج مميزة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي حصول الصحة على الجائزة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي.