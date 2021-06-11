وزير الصناعة: نمتلك الآن جهاز تنفس صناعي صُنع محليًا .. ويحصل على تصريح “الغذاء والدواء” خلال 6 أشهر

بلادي – الرياض:

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم الجمعة، أن الصناعات التقنية بشكل عام تشهد نموًا واضحًا في العديد من القطاعات مثل الأجهزة الطبية والإلكترونية والعسكرية، مشيرًا إلى خطة الوزارة لدعم هذه القطاعات لسد الاحتياجات المحلية منها.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، أنه تم بناء قاعدة صناعية يمكن البناء عليها في العديد من القطاعات، وصولًا إلى مزيد من التطوير في الصناعات المتخصصة، مؤكدًا أن الشركات المعنية بهذه الصناعات سيكون لديها القدرة على التطوير والابتكار في المستقبل.

واستعرض الخريف مثالًا لمدى تقدم الصناعات التقنية في المملكة، حيث قال إن جهاز التنفس الصناعي، وهو يتألف من 3 آلاف قطعة، يمكن صناعة جزء كبير من مكوناته محليًا، فضلًا عن توفير المواد الخام لتلك القطع، مثل البلاستيك وغيره.

وأبان أن جهاز التنفس الصناعي، الذي تم الكشف عنه اليوم في المملكة، يتخصص في الاستخدامات خارج غرفة العمليات، كما أكد أن الشركة المنتجة تعمل على أخذ تصريح من هيئة الغذاء والدواء خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه بات بالإمكان الآن قول إن المملكة تمتلك جهاز تنفس صناعي يُكتب عليه “صُنع في السعودية”.

وذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية أن هناك خططا للعمل من أجل التجسير الوظيفي بين الخريجين الأكاديميين وواقع العمل الصناعي في المملكة، مؤكدًا أهمية دور هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.