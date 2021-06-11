نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة علاوة الموظفين السنوية في القطاعين الخاص والحكومي السعودي في المقال التالي
قيمة علاوة الموظفين السنوية هو احد الأسئلة الهامة التي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص في المملكة سواء كان من المواطنين أو حتي من المقيمين، فامع بداية كل عام تقوم الحكومة السعودية بصرف العلاوة السنوية علي حسب ترتيب الدرجة الوظيفية مع الأخذ في الاعتبار معطيات وبنود قانون العمل السعودي للمواطن والمقيم، حيث تنص المادة التاسعة والثمانون على أحكام الأجور التي يتم وضعها في عقود العمل ويكون هذا من قبل وزير العمل السعودي، وتختلف قيمة العلاوة السنوية التي تصرف للموظفين كل عام حسب الرتبة التي يشغلها الموظف، بجانب الدرجة الوظيفية في القطاع العام بصفة عامة أو القطاع الخاص أيضا، إذ أنها تزداد القيمة بزيادة الرتبة والكفاءة المهنية والخبرات السابقة للموظف، وتكون هذه العلاوة لتشجيع الأفراد العاملة على الإنتاجية العالية الذي يساهم في رفعة البلاد وتقدمها المستمر نحو الأفضل.
قيمة علاوة الموظفين السنوية في القطاع الحكومي السعودي
وتضم قائمة العلاوة السنوية للموظفين في المملكة عدد خمسة عشر رتبة مختلفه تختلف كل القيمة المادية لكل علاوة عن الأخري ويكون ذلك وفقاً لنظام الخدمة المدنية المطبق بالمملكة حيث أنه يلزم أصاحب الشركات والمؤسسات بصرف العلاوة السنوية للموظفين في القطاعين الخاص والحكومي، كما حددت وزارة الخدمة ألمدنية طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين عبر نظام فارس، وفي السطور التالية سوف نرصد لكم قائمة العلاوة السنوية القطاع الحكومي:
- يحصل الموظف من الدرجة الأولى على مبلغ يقدر بنحو 135 ريال سعودي.
- الموظف من الدرجة الخامسة عشر على مبلغ يقدر بنحو 865 ريال سعودي.
- تبدأ قيمة العلاوة للمعلم ومساعد المعلم في القطاع الحكومي والخاص في المستوى الأول بقيمة 300 ريال سعودي، وتنتهي قيمة العلاوة للمعلم ومساعد المعلم في المستوى السادس بقيمة 400 ريال سعودي، وتزداد عن كل مستوى بمقدار 20 ريال سعودي.
- المعلم الممارس في المستوى الأول على علاوة بقيمة 500 ريال سعودي.
- أما بخصوص علاوة العسكريين بداية من رتبة الجندي وصولاً إلى رتبة اللواء يحصل الجندي على مبلغ العلاوة السنوية التي يصل قيمته إلى 125 ريال سعودي بينما اللواء يبلغ المبلغ الخاص به 370 ريال سعودي.
علاوة موظفين القطاع الخاص
وبحسب قانون العمل السعودي الذي سبق وان شرحنا بعض موادة ومن بين هذه المواد التي تتعلق بالعمالة والموظفين وهي المادة التسعون يتوجب على صاحب العمل صرف رواتب العمال باليومية أسبوعيًا في يوم يحدده صاحب العمل، كما يتوجب على صاحب العمل صرف الرواتب الشهرية للعمال مرة واحدة شهريًا، إذا كانت طبيعة العمل بالقطعة فإن العامل يحصل على جزء من المبلغ المتفق عليه أسبوعيًا إذا كان مدة العمل تزيد عن 14 يوم، كما ذكر شروط الترقية الاستثنائية في قانون العمل السعودي والتي بعدها يرتفع هذا الموظف درجة وظيفية وبتالي تختلف قيمة العلاوة السنوية الخاصة به، وفيما يلي قائمة بعلاوة الرتب:
- الرتبة الأولي: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 135 ريال سعودي.
- الرتبة الثانية: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 165 ريال سعودي.
- الرتبة الثالثة: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 190 ريال سعودي.
- الرتبة الرابعة: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 230 ريال سعودي.
- الرتبة الخامسة: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 265 ريال سعودي.
- الرتبة السادسة: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 305 ريال سعودي.
- الرتبة السابعة: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 365 ريال سعودي.
- الرتبة الثامن: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 415 ريال سعودي.
- الرتبة التاسعة: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 470 ريال سعودي.
- الرتبة العاشرة: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 510 ريال سعودي.
- الرتبة الحادية عشر: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 530 ريال سعودي.
- الرتبة الثانية عشر: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 570 ريال سعودي.
- الرتبة الثالثة عشر: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 605 ريال سعودي.
- الرتبة الرابعة عشر: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 700 ريال سعودي.
- الرتبة الخامسة عشر: تبلغ القيمة المالية للعلاوة 865 ريال سعودي.
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