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عمر شويل - جدة تقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض جديد على سيارات تويوتا. وهذا العرض بدون كفيل، وبدون دفعة أولى. وكذلك بدون مصاريف إدارية وبدون قسط أول. وهذا عرض محدود ليوم 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ الكمية. وسنشرح لكم معلومات أكثر عن العرض.

عرض تقسيط تويوتا عبد اللطيف جميل بدون كفيل وبدون دفعة أولى

تمتع بالحصول على سيارةبالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل”، عبر شبكة فروعنا المنتشرة في أرجاء المملكة.

مميزات عرض تويوتا تقسيط من عبداللطيف جميل بدون كفيل

أولًا – وأهم شيء هو أن العرض الخاص بتويوتا عبد اللطيف جميل بدون مصاريف إدارية. ثانيًا بالنسبة للإيجار الشهري فهو كالتالي: الإيجار الشهري الأول على الشركة. والمحتسب على اساس 60 أشهر على حسب العرض. كما ثالثًا وتجدر الإشارة إلى أنه بدون دفعة أولى. ورابعًا علاوة على ذلك أنه بدون كفيل. والعصر الأخير أنه معتمد من الهيئة الشرعية.

ما هي أنواع الفئات المشمولة في عرض تقسيط تويوتا عبد اللطيف جميل

العرض المشمول من عبد اللطيف جميل كالتالي في فئات السيارات: ياريس سيدان 2021 واي شركات 1.5 بدفعات شهرية 952 ريال سعودي على فترة سداد ستين شهر. ويارس سيدان 2021 واي 1.5 بدفعات شهرية 962 ريال سعودي وفترة سداد 60 شهر. ويارس سيدان 2021 واي بلس 1.5 بدفعات شهرية 1011 ريال سعودي وفترة سداد 60 شهر.

سيارات أخرى مشمولة في عرض تويوتا يونيو 2021

من السيارات الأخرى المشمولة في العرض تويوتا كورولا 2021 اكس ال اي 1.5 بدفعات شهرية 1152 ريال سعودي، بفترة سداد ستين شهر. وتويوتا كورولا 2021 اكس ال اي مطور بدفعات شهرية 1210 ريال سعودي فترة سداد 60 شهر. تويوتا كوروا 2021 اكس ال اي مطور فتحة سقف بدفعات شهرية 1285 ريال سعودي وفترة سداد ستين شهرا. علاوة على سيارة تويوتا تقسيط 2021 جي ال اي 1.5 فتحة سقف بدفعات شهرية 1391 ريال سعودي فترة سداد ستين شهر.

فئات أخرى متنوعة في العرض

الفئات المشمولة في عرض عبداللطيف جميل، راش 2021 استاندرد بدفعات شهرية 1140 ريال سعودي. وسيارة راش 2021 جي ال بدفعات شهرية 1217 ريال سعودي وفترة سداد ستين شهر. وتقسيط سيارة إنوفا 2021 أساسي بدفعات شهرية 1639 ريال سعودي فترة سداد ستين شهر .