تقويم ام القرى 1443هـ بداية الدراسة في 29 أغسطس للمرحلة الجامعية

تقويم ام القرى، تبدأ جامعة أم القرى اليوم (الجمعة) استقبال طلبات القبول في كلياتها من خريجي الثانوية العامة من الذكور والإناث للعام الدراسي 1443 القادم. وسيستمر استلام الطلبات حتى 27 من الشهر الجاري. وقالت الجامعة إن الاختبارات والمقابلات الشخصية ستجرى في الأول من ذي الحجة وتستمر حتى الرابع عشر من الشهر نفسه. على أن يتم إعلان نتائج القبول المبدئي وتأكيد القبول. يوم 22 ذي الحجة ويستمر حتى 26 من نفس الشهر، ونشرت جامعة أم القرى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التقويم الأكاديمي لعام 1443 هـ. وكذلك تم نشر تقويم ام القرى للمرحلة الجامعية. ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل تقويم ام القرى الدراسي أدناه.

تقويم ام القرى

وفقًا للضوابط التي تحكم التقويم الدراسي 1443. فإنه يتم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية لجميع مستويات التعليم العام المستثنى من هذا القرار المدارس الأجنبية. التي يدرس فيها الجاليات، كما أن الجامعات والمعاهد وكذلك الكليات التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني لديها خيار تطبيق نظام ثلاثة فصول دراسية ، ويمكن فتح برنامج الدراسة الصيفية. وأعلن عن استمرار المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات في تطبيق التقويم الأكاديمي المعتمد من قبلهم. إلا إذا كانوا يرغبون في تطبيق التقويم الأكاديمي، المعتمد من وزارة التربية والتعليم. كما ستتراوح مدة الدراسة لكل فصل دراسي من 12 إلى 13 أسبوعًا. بينما تتراوح الإجازات بين الفصلين من أسبوع أو أسبوعين.

يمكن أن يسبق بدء الفصل الدراسي الأول مدة أقصاها ثلاثة أسابيع للإعداد والتهيئة في مدارس التعليم العام والتسجيل في مختلف الجامعات بشرط ان لا يكون هناك تأثير على الحد الأدنى للإجازة القانونية للهيئة التربوية.

خطوات ورابط القبول في جامعة أم القرى

أكد الدكتور خالد الثقفي عميد القبول والتسجيل في جامعة ام القرى أن آلية القبول تمر عبر خمسة مراحل بداية بالتقديم عبر بوابة القبول الموحد بعدها مباشرة يجب تسجيل البيانات الشخصية وفتح الملف الشخصي، اختيار التخصصات وإجراءات الاختبار والمقابلات الشخصية للتخصصات التي تتطلب ذلك، كما يجب التأكد من درجات القدرات العامة والنتائج التي تم الحصول عليها عند التقديم للقبول، علما انه سوف تكون هناك أولوية لأولئك الذين قدموا الطلبات خلال الأيام الأولى، حيث أن التمييز بين الطلاب يعتمد على النسبة الموزونة والأماكن المتاحة حسب الشروط والضوابط المعلنة في دليل القبول