قرض الراجحي بدون كفيل بأقل راتب وبالتقسيط حتي 5 سنوات

قرض الراجحي بدون كفيل وبأقل راتب أحد الخدمات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي بالمملكة ، حيث يوفر الراجحي منتج تمويلي بهامش ربح تنافسي بدون رسوم إدارية وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، كما يوفر مصرف الراجحي التمويل بمبالغ مالية كبيرة تلبي الاحتياجات المالية للأفراد بخيارات للسداد عديدة تتلائم مع جميع الإلتزامات المالية لطالب التمويل ، وقد جاء الراجحي كأكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية والذي يقدم خدمات تمويلية عديدة للأفراد والشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال في موقع ثقفني أهم خصائص ومزايا التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف في هذا المقال علي كيفية التقديم على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات قرض الراجحي في المملكة العربية السعودية

منتج تمويلي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة الشرعية لدي مصرف الراجحي بالمملكة.

لا يحتاج هذا التمويل الي وجود كفيل أو ضامن .

يمكن لموظفي القطاع العام أو القطاع الخاص الاستفادة من قرض الراجحي بدون كفيل بأقل راتب شهري.

يتميز قرض الراجحي بهامش ربح تنافسي.

تمويل فورى بدون رسوم إدارية.

يقدم مصرف الراجحي القرض الشخصي بدون كفيل بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي اثنان مليون ونصف ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط مرنة تصل حتي 60 شهر.

يعمل البنك علي سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على القرض.

يوفر مصرف الراجحي لطالب التمويل فرصة تأجيل سداد أول قسطين من أقساط سداد مبلغ القرض.

يقوم البنك بتوحيد جميع الإلتزامات المالية الأخري لطالب التمويل في عقد واحد.

يمكن لطالب التمويل السداد المبكر لقيمة القرض في أي وقت.

يتيح مصرف الراجحي للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا رسوم وبأقل راتب المتاح لدي البنك.

يقوم مصرف الراجحي بالإعفاء عن المديونية في حالة وفاة طالب التمويل لا قدر الله .

موافقة سريعة وفورية على طلب الحصول على قرض مصرف الراجحي.

يسعي مصرف الراجحي إلي توظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته في مجال التمويل في المملكة العربية السعودية إلي لعب دور ريادى وهام في القطاع الاقتصادي السعودي وذلك من خلال توفير منتجات تمويلية تلبي الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من جميع الجنسيات في المملكة العربية السعودية.

سرعة في إنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

طرق التقديم على طلب قرض الراجحي الشخصي بدون كفيل وبأقل راتب