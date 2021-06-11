نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم علي سيارة معاقين وخطوات الحصول علي سيارات المعاقين وأنواعها في المقال التالي

خطوات الحصول علي سيارة معاقين والتقديم علي سيارات المعاقين لها الكثير من الخطوات التي سوف نوفيها في المقال. ثم في إطار سعي المملكة لتوفير حياة كريمة ودعم مواطنيها من كافة الفئات المجتمعية المختلفة ومساعدتهم مالياً ودعمهم. بالإضافة إلى توفير الوظائف وتوطينها يأتي الدور علي المواطنين من ذوي الإعاقة الحركية. ثم أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج منح السيارات لذوي الإعاقة الحركية. فيخضع البرنامج لعدد من الشروط التي سوف نذكرها. شروط الحصول علي سيارات المعاقين في المملكة سيارات المعاقين تمنح لحاملي الجنسية السعودية فقط.

يجب أن تكون الإعاقة لدي الشخص دائمة في الأطراف الحركية.

ثم مثال لذلك المصاب بالشلل الرباعي أو مصاب بضمور الأطراف.

آلا يتجاوز دخل الشخص المعاق عن ثمانية آلاف ريال سعودي شهرياً.

ثم يجب آلا يكون المتقدم مستفيد من أي برامج حكومية مثال كدار الرعاية الحكومية أو المرافق الصحية أو دور التأهيل أو الإيواء.

أن ستجاوز عمر المتقدم 6 سنوات من وقت تقديم الطلب.

بالإضافة إلى الفئات التي تمنح الأولوية في الحصول علي سيارة معاقين. الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الشديدة. ثم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. بالإضافة إلى الأشخاص التابعين للأسر أصحاب الدخل المنخفض. وأيضاً الأسر التي يتواجد بها أكثر من فرد يعاني من الإعاقة. الأشخاص من سكان القري والمناطق النائية.

نوع السيارات التي يحصل عليها المعاقين في التقديم علي سيارة معاقين السيارة تكون مجهزة بمقاعد تم تصميمها خصيصاً للأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة علي الحركة.

ثم تشمل تلك السيارة كرسي متحرك وسلم مائل للأمام لسهولة دخول الكرسي إلى السيارة.

النوع الثاني هو: يتم إزالة كرسي السائق نهائياً حتي يستطيع الشخص الانتفال إلى العربة بالكرسي المتحرك.

ثم بعض السيارات يتم إجراء تعديلات عليها كارتفاع المقعد وتعديل عجلة القيادة وإجراء تعديلات في سقف السيارة بما يتناسب مع السائقين من ذوي الإعاقة.

بالإضافة إلى هناك سيارات يتم تقديمها للمعاقين حيث يتم إلغاء الدواسات الخاصة بالقدم وإحلال الأزرار بدلاً منها ليتم التحكم فيها من قبل السائق بيده بدلاً من قدمه في حالة أن كانت الإعاقة في القدم.

وبذلك تم ذكر جميع خطوات التقديم علي سيارة معاقين. الوسوم عمر شويل - جدة التقديم علي سيارة معاقين وخطوات الحصول علي سيارات المعاقين وأنواعها - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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