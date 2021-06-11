نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين في السعودية اليوم لشهر يونيو 2021م، شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية اليوم، أكثر ما يشغل بآل الكثيرين من مواطنين المملكة العربية السعودية هو البحث عن سعر البنزين لشهر يونيو 2021. وبما أن البنزين مرتبط بجميع المنتجات الخاصة بالدولة وعمل المواطنين على المركبات، وبذلك من المتعارف عليه أن سعر البنزين في المملكة العربية السعودية سيتغير كل شهر تقويمي ميلادي، وذلك بناءً على قرار الحكومة السعودية بالتعاون مع شركة أرامكو. لزيادة الدخل القومي للبلاد حيث أعلنت اليوم شركة أرامكو أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021م. وسوف نوافيكم بكل أخبار البنزين عبر موقع ثقفني.

سعر البنزين في السعودية اليوم لشهر يونيو

ينتظر الكثير من المواطنين بالمملكة من كل شهر نزول قائمة أسعار البنزين الجديدة، حيث تحركت وسائل البحث في جوجل عن البحث عن أسعار البنزين الجديدة وذلك بسبب حاجة المواطنين لمعرفة مواكبة التغيرات. ونتيجة لذلك قامت شركة أرامكو للمحروقات ببحث المراجعات السعرية وذلك طبقاً للمقارنة بين السعر النهائي المحلى وسعر التصدير، طبقاً لارتفاع أو انخفاض أسعار النفط العالمية للدول الأوربية.

كم سعر البنزين اليوم؟

وقد أعلنت شركة أرامكو للمحروقات عن سعر البنزين الحالي وقد جاء على النحو التالي :

حيث جاء سعر بنزين 91 عند مستوى 2.18 ريال لكل لتر

وسعر بنزين 95 سجل 2.33 ريال لكل لتر

وقد تم بدأ إجراءات تطبيق الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين بدءاً من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021م على جميع محطات الوقود. حيث أتي الإعلان عن الأسعار الجديدة من شركة أرامكو في اطار مراجعة شهرية تقوم بها أرامكو السعودية تبعاً لحوكمة سعر السولار والبنزين والطاقة والتي تتبعه المملكة من شهر فبراير الماضي 2021 م.

سعر البنزين في السعودية مايو 2021

هذا وقد قامت شركة أرامكو السعودية، برفع أسعار البنزين في المملكة في شهر مايو الماضي والذي كان على النحو التالي :

ومن الجدير بالذكر أن سعر البنزين 91 في السعودية مايو بلغ 2.08 ريال سعودي. وسعر بنزين 95 بلغ 2.23 ريال، وقد بلغ سعر الديزل 0.52 ريال سعودي. والكيروسين 0.70 ريال، و0.75 لغاز البترول المسال.