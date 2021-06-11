بلادي – الرياض:
أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية “موديرنا” أنها اتفقت مع شركة تبوك للصناعات الدوائية على توزيع لقاحاتها بالمملكة.
وأوضحت، اليوم (الجمعة)، أن الاتفاق يشمل توزيع اللقاح وجرعاته المستقبلية المضادة للمتغيرات.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة أسترا الصناعية المالكة لشركة تبوك، محمد الحقباني، أنهم يطمحون لمزيد من التعاون الاستراتيجي مع “موديرنا”، بما في ذلك تصنيع اللقاح في المملكة.
وعلق وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، على الاتفاقية بأن تطوير وصناعة اللقاحات أصبحا من ضروريات الأمن الصحي.
وأشار إلى أن الاستثمار في التقنيات المبتكرة يرسم ملامح المستقبل؛ لمرونتها وقدرتها على التكيف والإنتاج بكميات ضخمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “تبوك للأدوية” تحصل على ترخيص التسويق للقاح موديرنا وتخطط لتصنيعه في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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