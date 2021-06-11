حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

بلادي – الرياض:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة على المنطقة الشرقية، خاصة خلال فترة النهار.
كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، والقصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، ويستمر تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأوضح المركز أنه يتوقع طقسا شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة، وتشمل السواحل منها، وتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة 48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 16 درجة.
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