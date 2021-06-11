بلادي – الرياض:
روى موظف بوزارة التجارة بعض حالات التستر التجاري التي تكبد من خلالها مواطنون خسائر فادحة نتيجة منحهم سجلاتهم التجارية لوافدين وتركهم يتصرفون فيها دون رقابة منهم.
وقال مشوح السحل، من فرع الوزارة بمحافظة القريات، إن إحدى الحالات التي باشرها كان ضحيتها مسناً، حيث سمح لوافد بممارسة التجارة عبر سجله، وبعد القبض عليهما والتحري في الواقعة اتضح أن المؤسسة عليها مديونية بمليوني ريال.
وأضاف أن أحد الأزواج ورّط زوجته من خلال فتح مؤسسة بسجلها التجاري لصالح وافد، وبعد استجوابها ذكرت أنها لا تعرف حتى التستر التجاري ولم تأخذ ريالاً واحداً من الوافد أو زوجها.
وأشار إلى أن عمل الوزارة في مكافحة التستر لا يقتصر على المدن الكبيرة، مبيناً أنه باشر حالة تستر في بقالة بمنفذ الحديثة على حدود المملكة مع الأردن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وافد يورط مسناً بمديونية مليوني ريال وزوج يورط زوجته.. موظف بـ”التجارة” يروي جرائم عن التستر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.