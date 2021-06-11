أمير الرياض يقدم التعازي لذوي ناصر الشثري

بلادي – الرياض:

قدَّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة المستشار بالديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري.

وتوجه أمير المنطقة لزيارة أسرة الفقيد، حيث رافقه مساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز، وقدما التعازي والمواساة لذوي الشثري، سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبها، أعربت أسرة الشثري عن شكرها لأمير منطقة الرياض، داعين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.