الموافقة على تعديل مادتين من نظام التقاعد المدني والعسكري بشأن المستحقين عن صاحب المعاش

بلادي – الرياض:
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 23 من نظام التقاعد العسكري والمادة 25 من نظام التقاعد المدني.
ووفق التعديل الذي نشرته أم القرى الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة) فإن المستحقين عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة.
وبحسب التعديل يُشترط لاستحقاق الشخص للمعاش أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، عدا الزوجة والابن والبنت.
وأكد المرسوم الملكي الصادر بالتعديل، أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد يحدد بقرار منه متى يُعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك.
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