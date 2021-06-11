بلادي – الرياض:
كشفت القواعد الخاصة بآلية نقل الموظفين السعوديين إلى القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الفرق بين التعريفين.
وأوضحت القواعد، التي نشرتها جريدة أم القرى اليوم (الجمعة)، أن التحول يُقصد به انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل.
وأضافت أنه يُقصد به أيضاً انتقال خضوع موظفي الجهة الحكومية من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم إلى لائحة وظيفية أخرى، نتيجة لصدور قرار التحول.
وبينت أن التخصيص هو انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، نتيجة لصدور قرار التخصيص.
وأكدت أن التحول يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بينما التخصيص يكون بموافقة مجلس الوزراء أو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحسب الأحوال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفرق بين التحول والتخصيص المتعلقين بآلية نقل الموظفين السعوديين إلى القطاعات المستهدفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.