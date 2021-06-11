نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين اليوم في السعودية لشهر يونيو 2021… 91 بـ2.18 و95 بـ2.33 في المقال التالي
اسعار البنزين اليوم ، تقرير أسعار الوقود لشركة أرامكو اليوم بحسب الإعلان الشهري عن أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو، هو ما ينتظره جميع السعوديين والمقيمين في المملكة يوم 10 يونيو 2021 وهو الموعد الرسمي الذي تم فيه الإعلان عن الأسعار الجديدة لمواد الطاقة في المملكة، وبحسب ما أصدر من تقرير أرامكو عن أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021. حدثت زيادة أخرى في سعر 95 لترا من البنزين، وسعر 91 بنزين، واستقرار باقي الأسعار من مواد الطاقة الأخرى.، كما حدث في جدول أسعار البنزين لشهر مايو. وطبقت أسعار البنزين المعلن عنها الخاصة بشهر يونيو 2021 .من الساعات الأولى من صباح الجمعة 11-06-2021 حتى اليوم العاشر من يوليو المقبل.
اسعار البنزين اليوم في السعودية شهر يونيو 2021
أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو السعودية عن أسعار جديدة للبنزين في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو ، ونشرت جدول اسعار البنزين اليوم على النحو التالي:
|بنزين 91
|2.18 ريال سعودي
|بنزين 95
|2.33 ريال سعودي
|الديزل
|0.52 ريال سعودي
|الكيروسين
|0.70 ريال سعودي
|غاز البترول المسال
|0.75 ريال سعودي
أسعار البنزين ارامكو
تجدر الإشارة إلى أنه بتوجيه من قيادة المملكة العربية السعودية لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في المملكة. بالإضافة إلى ذلك اتجهت الحكومة السعودية إلى رفع الدعم عن العديد من المنتجات والمواد الخام. كما تم رفع الدعم عن منتجات الطاقة. وأعلنت أرامكو السعودية عن تغيير موعد الإعلان عن مراجعة تقرير أسعار الطاقة والوقود ليكون شَهْرِيًّا بدلًا من ربع سنوي، ليتناسب مع حجم استهلاك المستهلكين ومعدلات تصدير الوقود إلى باقي أسواق دول العالم.
سعر البنزين في السعودية
تقوم شركة أرامكو بتوريد جميع أنواع البنزين التي يحتاجها المواطنون يومياً إذ توفر بنزين 91 و 95، وكذلك وقود الديزل المتخصص للشاحنات. كما سيتم العمل بأسعار البنزين اليوم الجديدة في السعودية ابتداء من اليوم الجمعة.
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