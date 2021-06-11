اسعار البنزين اليوم في السعودية لشهر يونيو 2021… 91 بـ2.18 و95 بـ2.33

اسعار البنزين اليوم ، تقرير أسعار الوقود لشركة أرامكو اليوم بحسب الإعلان الشهري عن أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو، هو ما ينتظره جميع السعوديين والمقيمين في المملكة يوم 10 يونيو 2021 وهو الموعد الرسمي الذي تم فيه الإعلان عن الأسعار الجديدة لمواد الطاقة في المملكة، وبحسب ما أصدر من تقرير أرامكو عن أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021. حدثت زيادة أخرى في سعر 95 لترا من البنزين، وسعر 91 بنزين، واستقرار باقي الأسعار من مواد الطاقة الأخرى.، كما حدث في جدول أسعار البنزين لشهر مايو. وطبقت أسعار البنزين المعلن عنها الخاصة بشهر يونيو 2021 .من الساعات الأولى من صباح الجمعة 11-06-2021 حتى اليوم العاشر من يوليو المقبل.

اسعار البنزين اليوم في السعودية شهر يونيو 2021

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو السعودية عن أسعار جديدة للبنزين في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو ، ونشرت جدول اسعار البنزين اليوم على النحو التالي: