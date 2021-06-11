قرض بدون فوائد من الراجحي خطوات وشروط الحصول عليه

قرض بدون فوائد من الراجحي، قرض مصرف الراجحي من أفضل الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه. حيث يعتبر البنك من أقدم وأعرق البنوك في المملكة العربية السعودية، التي تقدم قروض للأفراد، كما تقدم لهم الدعم المالي في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك مساعدة العملاء في شكل قروض مقيدة بضوابط الشريعة الإسلامية. كما يحرص البنك على توفير كافة الوسائل من خلال قروض مدعومة بأطول فترة سداد ممكنة مما يجعل البنك رائد من بين البنوك الأخرى التي تهتم بتقديم الدعم المالي للأسر. كما أن القروض ليست فقط الخدمات التي يقدمها البنك، فهناك العديد من الخدمات والمزايا التي يقدمها البنك لعملائه. وسوف نتحدث في مقالنا هذا عن قرض بدون فوائد من الراجحي.

خطوات طلب قرض بدون فوائد من الراجحي

نظرا لأن العديد من الأشخاص في السعودية يبحثون عن كيفية طلب قرض من بنك الراجحي بدورنا نحن وعبر موقع ثقفني سوف نقدم لكم الطريقة بالتفصيل:

أولا، قم بتسجيل الدخول إلى مصرف الراجحي.

بعد ذلك، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية.

اختيار الخدمات المصرفية الشخصية وبعها الضغط على”التمويل الوطني”.

كتابة البيانات منها: الاسم والجنسية والسن وإدخال رقم الهوية الشخصية.

إدخال معلوماتك المالية، وهي نوع القطاع والراتب الشهري الخاص بك.

سيتم نقلك إلى صفحة أخرى تحتوي على حقول فارغة. حيث ستحتاج إلى إدخال معلومات الاتصال ، بما في ذلك رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

انقر على عبارة “التالي” لتنزيل الملفات المطلوبة منك وهي “رقم الهوية ، تعريف الراتب”.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ، سترى عدد الدفعات الشهرية التي يتعين عليك سدادها لسداد القرض.

كن حذرًا مع هاتفك لأن البنك سيرسل لك رسالة تؤكد نجاح طلبك.

قروض مصرف الراجحي

قرض مصرف الراجحي كيفية التقدم للحصول على قرض بدون فوائد من الراجحي، إذ يعتبر مصرف الراجحي من البنوك التي لها أهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية لما يقدمه من خدمات متنوعة بما في ذلك طلق قرض ، ونتمنى أن نكون قد تمكنا من توضيح لكم تفاصيل وخطوات التقدم بطلب للحصول على قرض بدون فوائد من الراجحي.