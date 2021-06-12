تسجيل دخول جامعة ام القرى والتقديم في برامج البكالوريوس لحملة الشهادة الثانوية 1443

تسجيل دخول جامعة ام القرى بوابة القبول الموحد؛ حيث أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة أم القرى عن فتح باب التسجيل في برامج البكالوريوس والدبلومات من طلاب الشهادة الثانوية، وحددت خطوات التقديم والقبول في جامعة أم القرى، والأسس التي سيتم بناءً عليها المفاضلة بين الطلاب؛ حيث أن القبول في جامعة أم القرى ليس بأولوية التقديم، ولكن بالنسب الموزونة ومراعاة شروط التقديم.

تسجيل دخول جامعة ام القرى والتقديم في برامج البكالوريوس 1443

أعلن الدكتور خالد الثقفي عن بدأ القبول في جامعة أم القرى اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر ذي القعدة، ويتم التقديم من خلال خمس مراحل، تبدأ ب تسجيل دخول جامعة ام القرى بوابة القبول الموحد، وتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على أيقونة دخول، وتنتهي بتأكيد طلب التقديم، ولكن في حالة عدم وجود حساب للمستخدم في بوابة القبول الموحد جامعة أم القرى، يتتبع الخطوات التالية:

الانتقال إلى جامعة أم القرى بوابة القبول الموحد. النقر على تبويب تسجيل في أعلى الصفحة. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة، من الاسم والجنسية والهوية الوطنية والبريد الإلكتروني. القيام بتسجيل كلمة المرور وتأكيدها. العمل على إعادة كتابة رمز التحقق البشري، ومن ثم النقر على أيقونة التالي. ينتقل المستخدم لصفحة تأكيد البيانات. أخيرًا الانتقال إلى صفحة التسجيل في جامعة أم القرى بوابة القبول الموحد.

طريقة التقديم في جامعة أم القرى

يتم التقديم في جامعة أم القرى وفق خمس خطوات، كالتالي:

فتح الرابط الرسمي جامعة أم القرى. العمل على تسجيل البيانات الشخصية، وفتح الملف الشخصي. القيام بتحديد الرغبات والتخصصات المطلوبة. العمل على تقديم طلب الالتحاق بجامعة أم القرى. إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية.

مواعيد التسجيل في جامعة أم القرى

بدأ التقديم والتسجيل في جامعة أم القرى اليوم الجمعة الأول من شهر ذي القعدة، وسيستمر التقديم حتى نهاية الشهر لمدة 27 يوم.

تبدأ اختبارات القبول في جامعة أم القرى مع بداية شهر ذو الحجة وتستمر لمدة أربعة عشر يومًا.

تبدأ المفاضلة بين المتقدمين، ويتم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي في 22 من شهر ذي الحجة.

في النهاية نكون تعرفنا على مواعيد التسجيل في جامعة أم القرى للعام الجامعي 1443، بالإضافة إلى تسجيل دخول جامعة ام القرى بوابة القبول الموحد.